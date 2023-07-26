Emeklilerden seyyanen zam talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına bir an önce kök ücrete yansıyacak şekilde 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretliler, memurlar ve kamu işçilerini ekonomik yönden rahatlatacak adımların atılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bu süreçte milyonlarca emeklinin de aylıklarını artırıcı adımları dört gözle beklediğini bildiren Ergün, şöyle konuştu:

- Asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirleri arttı. Milyonlarca emekli ise aynı aylığı almaya devam ediyor. Aynı marketten aynı ekmeği aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7 bin 500 lira ile bir ay boyunca geçinmek durumunda kalan emekliler, çok zor durumda. Emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır.

EN AZ 4 BİN LİRA

Kazım Ergün, TÜED olarak, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara en az yüzde 25 artışa ilave 4 bin lira seyyanen zam yapılmasını istediklerini hatırlattı.

"KÖK ÜCRETE YANSITILMALI"

Bu yöndeki çağrılarının karşılıksız kaldığını belirten Ergün, şunları kaydetti: