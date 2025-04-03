Emeklilere 20 bin TL promosyon: İşte en fazla promosyon veren bankalar!
Nisan ayının gelmesiyle birlikte emekliler, bankaların sunduğu maaş promosyonlarını yakından takip ediyor.
20 bin TL’ye kadar promosyon veren bankalar, emekli vatandaşlar için büyük fırsatlar sunarken, rekabet de giderek artıyor. İşte Nisan 2025 itibarıyla en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar ve detayları:
Denizbank: 20 bin TL’ye varan emekli promosyonu
DenizBank, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine toplamda 20 bin TL’ye kadar promosyon imkânı sunuyor.
Banka, 12 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, yeni hesap açan ve 3 yıl boyunca maaşını DenizBank’tan alma sözü veren emeklilere ek avantajlar sağlıyor.
MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı bulunan müşterilere 8 bin TL’ye kadar ek ödeme yapılıyor.
Kampanya, 4 Ekim 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli.
Yapı Kredi: 20 bin tl promosyon fırsatı
Yapı Kredi de emeklilere yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar arasında yer alıyor.
20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sağlanıyor.
Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik şartlarını yerine getirenlere 5 bin TL ek ödeme yapılarak toplam promosyon tutarı 20 bin TL’ye çıkıyor.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, Emeklilik Paketi avantajlarından faydalanabiliyor.
Albaraka: 20 bin tl’ye kadar promosyon ve ek ödüller
Albaraka, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine 15.600 TL’ye varan promosyon ve ek fırsatlar sunuyor.
2 otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 1.400 TL ek ödeme yapılıyor.
Bankaya yeni emekli müşteri kazandıranlar için kişi başı 500 TL, toplamda 3.000 TL’ye kadar ödül kazanma şansı sunuluyor.
Kampanya 14 Ekim 2024 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.
Emekli maaş promosyonları için son başvuru tarihlerini kaçırmamak adına bankaların resmi duyurularını takip etmekte fayda var.