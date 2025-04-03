Emeklilere 20 bin TL promosyon: İşte en fazla promosyon veren bankalar!

Yapı Kredi: 20 bin tl promosyon fırsatı

Yapı Kredi de emeklilere yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar arasında yer alıyor.

20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sağlanıyor.

Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik şartlarını yerine getirenlere 5 bin TL ek ödeme yapılarak toplam promosyon tutarı 20 bin TL’ye çıkıyor.