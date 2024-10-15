Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesine geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim ikramiyesi de verilmişti. 29 Ekim'e sayılı günler kala Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için bayram ikramiyesi çağrısı geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam ettirilmesini istedi.

 'HER YIL EMEKLİLERE VERİLSİN'

Yapılan ödemenin birçok emeklinin ihtiyacını karşılamasına vesile olduğuna dikkati çeken Tokgöz, "Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa elinde ilave bir miktar parayla girdi. "Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin adının 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak konulup, her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama milyonlarca emeklimizi ziyadesiyle memnun edip, onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha bir coşkuyla kutlanmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Geçtiğimiz yıl emeklilere verilen 100. yıla özel ikramiye bir kerelik verilmişti. Bu sene 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilmesi beklenmiyor.

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