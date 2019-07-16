Emeklilere bayram ikramiyesi yolda! Bayram ikramiyeleri ne zaman hangi tarihlerde yatacak

Emekliye yine bayram ikramiyesi ödenecek. Uygulama, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmişti. Bu yıl 4'üncü kez ödenecek ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimin yararlanacağı ikramiyelerin 5 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor

Emeklilere çifte bayram yaşatacak ikramiyeler yolda.



Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren uygulama ile ödeme her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa yapılıyor. Bu yılki ikramiyelerin tarih aralığı belli oldu.



12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetime ödenecek ikramiyeler, Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.



Bu yıl 4'üncü kez yaşama geçirilecek uygulamada ödemeler, SGK’dan emekli, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm ile sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri almakta olan kişilere yapılıyor. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.



Bayram ikramiyesinden ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de yararlanabilecek.



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