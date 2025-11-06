Emeklilere en yüksek promosyon hangi bankada? İşte 2025 Kasım güncel rakamları
Bankalar, yeni müşteri kazanmak için emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını rekabet seviyesine taşıdı. Bazı bankalar 3 yıllık taahhüt karşılığında 32 bin TL’ye kadar ödeme sunuyor. İşte Kasım 2025 itibarıyla güncel promosyon tutarları...
Bankaların emekli maaş promosyon kampanyaları, Kasım 2025 itibarıyla rekor seviyelere ulaştı.
Emeklilere sunulan ödemeler 12 bin TL’den başlayıp 32 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Yıl başında yapılması planlanan maaş artışını bekleyen milyonlarca emekli, bankaların sunduğu yüksek promosyon teklifleri arasında tercih yapmaya çalışıyor.
Bazı bankalar, 3 yıl boyunca maaşını kendilerinden alma taahhüdü veren müşterilere ek ödüllerle birlikte rekor düzeyde nakit ödeme yapıyor.
PROMOSYONLAR KİMLERİ KAPSIYOR?
Promosyon miktarları, emekli maaşı tutarına ve bankanın belirlediği ek koşullara göre değişiyor.
Kampanyalardan yalnızca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri değil, aynı zamanda yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor.
Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, cayma bedeli.
Taahhüt süresi dolmadan banka değiştiren müşteriler, mevcut bankalarına kalan taahhüt süresine denk gelen promosyon tutarını geri ödemek zorunda kalıyor.
Başvuru işlemleri şubelerden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Ancak 3 yıl dolmadan yapılan geçişlerde, promosyonun kalan kısmının tamamen geri ödenmesi gerekiyor.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Albaraka Türk
25 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Fatura talimatı ve yeni müşteri yönlendirme gibi ek koşulların sağlanmasıyla toplam ödeme 32 bin TL’ye ulaşıyor.
Yapı Kredi
Temel promosyon tutarı 15 bin TL. Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek kriterlerle birlikte 30 bin TL’ye kadar promosyon sağlanıyor.
Garanti BBVA
Promosyon miktarı 25 bin TL’ye kadar yükseliyor. 15 bin TL’lik temel ödemenin yanı sıra harcama, sigorta poliçesi ve avans hesap gibi ek ürünlerle 10 bin TL bonus veriliyor.
İş Bankası
Maaş tutarına göre 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve ek ödüllerle toplam 24 bin TL’ye kadar ödeme yapılıyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Toplam promosyon miktarı 21 bin TL. 12 bin TL’lik temel ödemenin yanında 2 veya daha fazla fatura talimatı verilmesi halinde 9 bin TL ek promosyon sunuluyor.
QNB Finansbank
Maaş tutarına göre promosyon 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ek ödüllerle birlikte toplam ödeme 31 bin TL’ye ulaşıyor.
Türkiye Finans
12 bin TL’lik promosyon, fatura talimatı, yedek hesap ve kredi kartı başvurusu gibi ek ürünlerle 29 bin 500 TL’ye kadar yükseliyor.
Denizbank
Temel promosyon 12 bin TL. Ancak banka ürünlerinin aktif kullanımıyla ödeme miktarı 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
ING Türkiye
Net promosyon miktarı 15 bin TL. Ek şartların yerine getirilmesiyle toplam ödeme 28 bin TL’ye ulaşıyor.
Kuveyt Türk
Toplam 27 bin 500 TL’ye varan promosyon sunuyor. 24 bin TL temel ödeme yanında, fatura talimatına 2.500 TL, Sağlam Kart harcamalarına ise 1.000 TL altın puan ekleniyor.
Ziraat Bankası
Emekli maaşını taşıyanlara 12 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
Halkbank
Emeklilere 12 bin TL tutarında nakit promosyon veriyor.