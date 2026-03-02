Emeklilere kötü haber: AK Parti “Teklifte yer almıyor” dedi

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesine zam beklentisi kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 2025 yılında yüzde 33 artışla 4.000 TL’ye çıkarılan ikramiyenin bu yıl 5.000 TL ile 6.000 TL arasında belirlenebileceği konuşuluyordu.

Kulislerde üç farklı formülün değerlendirildiği ifade ediliyor:

Mevcut 4.000 TL’ye 1.000 TL eklenerek 5.000 TL’ye çıkarılması,

Yaklaşık yüzde 37 artışla 5.500 TL seviyesine yükseltilmesi,

Bütçe imkanlarının elvermesi halinde 6.000 TL’ye çıkarılması.

2026 Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, olası bir artış kararının ardından ödemelerin bayramdan önceki hafta olan 9-15 Mart tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Abdullah Güler, 19 maddelik teklife ilişkin yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesine dair bir düzenleme bulunmadığını söyledi.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor."