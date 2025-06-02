Emeklilere müjde! Ödemeler 4 Haziran’da hesaplarda olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C statüsündeki (Emekli Sandığı) emekli ve hak sahiplerine yönelik önemli bir açıklama yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır." ifadesi kullanıldı.