Emeklilere müjde! Ödemeler 4 Haziran’da hesaplarda olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamındaki emekli ve hak sahiplerine haziran ayı bu yıl 4 Haziran Salı günü hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Emeklilere müjde! Ödemeler 4 Haziran’da hesaplarda olacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C statüsündeki (Emekli Sandığı) emekli ve hak sahiplerine yönelik önemli bir açıklama yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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