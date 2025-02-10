Emeklilere ödeme tarihi açıklandı: Maaş farkları hesaplara yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere zam farkı ödemelerinin 11 Şubat 2025 itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Emeklilere ödeme tarihi açıklandı: Maaş farkları hesaplara yatıyor
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere zam farkı ödemelerinin 11 Şubat 2025 itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubelerinden çekebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları hesaplara yatırılacak ve 11 Şubat itibarıyla çekilebilecek.

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