Emeklilere ödeme tarihi açıklandı: Maaş farkları hesaplara yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere zam farkı ödemelerinin 11 Şubat 2025 itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubelerinden çekebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları hesaplara yatırılacak ve 11 Şubat itibarıyla çekilebilecek.