Emeklilere promosyon yattı mı?
Emeklilere seyyanen zam yapılamayınca emekli promosyonları müjde olarak açıklanmıştı. SGK bankalar ile protokol imzaladığını duyurmasının ardından milyonlarca emekli mağdur oldu. Milyonlarca emekli promosyon alamadı.
Kamu bankaları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında güncelleme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)19 banka ile anlaşma yaptığını duyurdu. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da promosyonlarını 20 bin TL'ye dayandırdı. Ancak milyonlarca emekli promosyon güncellemesinden yararlanamadı.
SGK'nın yaptığı anlaşmaya yıllar önce promosyon kampanyasında yer alan PTT dahil edilmedi.
Türkiye'de milyonlarca emekli, yeni emeklilik sürecinde ek bir bildiride bulunmaması halinde devlet tarafından PTT'ye atanıyor ve maaşları bu kurumdan alınıyor. Banka seçmeyen emekli direkt PTT'den emekli maaşını alıyor.
EMEKLİLERDEN HÜKÜMETE ÇAĞRI
PTT'den promosyon almak isteyen emekliler hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyor. Ancak emekliler maaşlarını başka bankaya taşırsa promosyon alabilecekler.