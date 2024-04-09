Emeklilere promosyon yattı mı?

Kamu bankaları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında güncelleme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)19 banka ile anlaşma yaptığını duyurdu. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da promosyonlarını 20 bin TL'ye dayandırdı. Ancak milyonlarca emekli promosyon güncellemesinden yararlanamadı.