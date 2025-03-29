Emeklilere rekor promosyon! Hangi banka ne kadar ödüyor?
2025 yılı itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları güncellendi. Emekli maaşını farklı bankalara taşıyan vatandaşlar, yüksek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En avantajlı emekli promosyonu hangi bankada? İşte detaylar…
Bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan müşterilerine yüksek promosyonlar sunmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla emekli promosyonlarında büyük artış yaşandı.
NTV'ye göre, işte bankaların güncel promosyon teklifleri:
DENİZBANK
Denizbank, 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emeklilere şu tutarlarda promosyon sunuyor:
0-9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emekli müşterilerine şartsız en düşük 6.250 TL, en yüksek 15.000 TL promosyon sunuyor. Ancak ek şartlar yerine getirildiğinde bu tutar 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
0 - 9.999 TL maaş alan emekliler: 6.250 TL (ek şartlarla 11.250 TL)
10.000 TL - 14.999 TL maaş alan emekliler: 10.000 TL (ek şartlarla 15.000 TL)
15.000 TL - 19.999 TL maaş alan emekliler: 12.500 TL (ek şartlarla 17.500 TL)
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler: 15.000 TL (ek şartlarla 20.000 TL)
AKBANK
0 - 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
İŞ BANKASI
0 – 9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL (ek fırsatlarla 7.000 TL)
10.000 TL – 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL (ek fırsatlarla 10.000 TL)
15.000 TL – 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL (ek fırsatlarla 12.000 TL)
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL (ek fırsatlarla 14.000 TL)
GARANTİ BBVA
1 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Banka, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor.
ŞEKERBANK
0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır.
VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile alışveriş yapanlara aylık 1.500 TL, toplamda 10 ayda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme sağlanıyor.
Toplam promosyon ödemesi 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Kampanya 1 Şubat 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
ING BANK
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar şartsız 15.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor.
Ek nakit promosyon fırsatları ile toplamda 25.000 TL’ye kadar ödeme alınabiliyor.
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu fırsattan yararlanabiliyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon ödemesi 3 yıllık peşin olarak gerçekleştirilmektedir.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.