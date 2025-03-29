Emeklilere rekor promosyon! Hangi banka ne kadar ödüyor?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emekli müşterilerine şartsız en düşük 6.250 TL, en yüksek 15.000 TL promosyon sunuyor. Ancak ek şartlar yerine getirildiğinde bu tutar 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

0 - 9.999 TL maaş alan emekliler: 6.250 TL (ek şartlarla 11.250 TL)

10.000 TL - 14.999 TL maaş alan emekliler: 10.000 TL (ek şartlarla 15.000 TL)

15.000 TL - 19.999 TL maaş alan emekliler: 12.500 TL (ek şartlarla 17.500 TL)

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler: 15.000 TL (ek şartlarla 20.000 TL)