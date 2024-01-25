Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'te kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci bölümünü görüşmek üzere toplandı.
Kanun teklifinin 7'inci maddesine üzerinde değişiklik yapılmasına dair önerge verildi.
Verilen önergenin kabulüyle, ilgili maddede yüzde 42,57 olan SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarındaki artış oranı, yüzde 49,25'e yükseltildi.