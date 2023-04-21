Emeklilere zam yolu açılıyor: İşte olası senaryolar

Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liradan 5 bin 265 liraya, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda 3 bin 777 lira liradan 4 bin 586 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 6 bin 93 liradan 7 bin 398 lira olarak güncellenecek. Yüzde 21,43’lük farkın açıklanması halinde kalem kalem yeni maaşlar şu şekilde olacak:

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

BAĞ-KUR ESNAF

• MEVCUT: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ilave ödeme= 7.500 TL

• YÜZDE 21.43 ZAMLI: 6.626,03 TL kök maaş + 873,97 TL ilave ödeme = 7.500 TL