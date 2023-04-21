Emeklilere zam yolu açılıyor: İşte olası senaryolar
6 aylık enflasyon farkının resmi olarak açıklanmasından sonra emekli Temmuz ayı yeni maaşlar resmen belli olmuş olacak. Peki ne maaşlara ne kadar zam gelmesi bekleniyor? İşte ayrıntılar...
Milyonlarca emekliye son dönemlerde peş peşe zam haberi geliyor. Gelen son habere göre beklenen temmuz ayı zammı için sadece 3 ay kaldı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi temmuz ayında maaşlarına yeni bir zam daha alacak.
6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekillenecek maaşlar için vatandaşlar şimdiden arama motorları üzerinden araştırmalarına başladı. Emekli ikramiyelerinden sonra sevinç yaşayan emekliler şimdi de maaşlarla ilgili gelişmeleri takip etmeye başladı.
TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE OLUR?
Temmuz ayında zamlı maaşların belli olması için ilk 6 aylık enflasyon farkının açıklanması gerekiyor. Temmuz ayındaki enflasyonun yüzde 21,43 olarak açıklanması halinde en düşük aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456 liradan 6 bin 626 liraya,
Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liradan 5 bin 265 liraya, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda 3 bin 777 lira liradan 4 bin 586 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 6 bin 93 liradan 7 bin 398 lira olarak güncellenecek. Yüzde 21,43’lük farkın açıklanması halinde kalem kalem yeni maaşlar şu şekilde olacak:
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
BAĞ-KUR ESNAF
• MEVCUT: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ilave ödeme= 7.500 TL
• YÜZDE 21.43 ZAMLI: 6.626,03 TL kök maaş + 873,97 TL ilave ödeme = 7.500 TL