Emeklilerin aldığı zam oranları belli oldu! İşte o tablo

TÜİK 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken bu veriyle birlikte en düşük Bağkur ve SSK emekli maaş zammı da hesaplandı.

SSK, Bağkur memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı netleşti. Ekim ayı enflasyonu açıklandı. Ekimde enflasyon aylık yüzde 2,88 yıllık ise yüzde 48,5 oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. 4 aylık enflasyon ise yüzde 12,6 olarak açıklanmış oldu. 2025 ocak ayı emekli maaş zammı bu oranlarla netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşı ve yeni emekli maaş tablosu haberimizde.

ZAM YÜZDE 12,06

Ekim ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 4 aylık enflasyon verisi de belli oldu. Emekliler ve memurların maaş artışlarını belirleyen en önemli veri 6 aylık enflasyon. Yani temmuzla aralık ayı arasında oluşacak enflasyon oranı demek. Hem memurların hem de emeklilerin

maaş artışlarını belirleyecek bu oran kritik önem taşıyor. İlerleyen aylarda kasım ve aralık enflasyonu da eklenecek ve 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak.

Son gelen ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık veri kesinleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken bu veriyle birlikte en düşük Bağkur ve SSK emekli maaş zammı da hesaplandı. Bu oran emeklinin cebine girmiş oldu.

YENİ SSK VE BAĞKUR MAAŞ TABLOSU

4 aylık orana göre Ocak 2025 emekli maaşları şöyle;

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük maaş şu anda 12.500 lira. 4 aylık oran göre yüzde 12,06 artırıldığında taban maaş 14 bin 7 liraya yükseliyor.