Emeklilerin banka promosyonları ne kadar oldu? 2020 banka promosyon ücretleri belirlendi mi?

Bankaların, emekli promosyonu belirleyecek olması emekli birliklerinin harekete geçmesine neden oldu.

Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay yapılacak banka promosyonu görüşmelerinin tarafı olmak istedi.

Emeklilere, anlaştığı banka tarafından, üç yıllığına 300-450 lira arasında ödeme yapılıyor.

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.



ulusal.com.tr