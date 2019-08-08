Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılma işlemi başladı. 12 milyon kişiyi ilgilendiren habere göre, SSK emeklilerinin bayram ikramiyesi bugün hesaplarına yattı. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiyeleri yarın ödenecek

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılma işlemi başladı



Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor.



Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak.



Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak.



ulusal.com.tr