Emeklilerin beklediği seyyanen zam yapılmadı! Emekli maaşlarındaki artışa tepkiler gecikmedi

Milyonlarca emeklinin beklediği iyileştirmeler değişiklik olmadan Meclis'ten geçti. Seyyanen zam çağrılarına rağmen kanunda sadece yüzde 25 artışla kabul edildi. Hayata geçecek teklifle zam oranları ise 3 milyon memura ortalama yüzde 55, 2,3 milyon memur emeklisine yüzde 25, kamu işçisine yüzde 45, 9 milyon SSK emeklisine yüzde 0. Bu şekilde geçen kanun teklifi tepkilere de neden oldu. Vatan Partisi ise kazanılan hakların gaspına dikkat çekti. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda memurlara verilen hakların aynen emekliler için de geçerli olduğu ancak bu hakkın torba kanun ile gasp edildiği ifade edildi.

Emeklilerin gözü görüşmeleri süren kanun teklifi nedeniyle Meclis'e çevrilmişti.

En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran, memura 8 bin 77 lira seyyanen ilave zam öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ancak emeklilerin beklentisi ise kabul görmedi. Seyyanen zam bekleyen milyonlarca emeklinin beklentisi boşa düştü. Önergeleri reddeden AK Parti grubu emekliye sadece yüzde 25’lik zam oranına imza attı.

Zammı yetersiz bulduğunu açıklayan MHP oylamada çekimser kaldı.

Teklifle zam oranları 3 milyon memura ortalama yüzde 55, 2,3 milyon memur emeklisine yüzde 25, kamu işçisine yüzde 45, 9 milyon SSK emeklisine yüzde 0. Bu şekilde geçen kanun teklifine tepki de gecikmedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ücret skalasındaki bozukluğu eleştirdi.

- Personel sistemi içerisindeki hiyerarşik çarpıklık ve kamuda huzursuzluğa neden olan diğer sorunlar Toplu Sözleşme masasında yine gündemimizde olacaktır. 2024-2025 yıllarını kapsayacak, 4 milyonu bulan memur ve 2 milyonu aşan memur emeklilerinin sorun, talep ve beklentileri için 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci 24 Temmuz’da tekliflerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslimi ile başlayacaktır.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de eleştirilerini sıraladı.

- Resmi enflasyonun yüzde 40’lar düzeyinde açıklandığı bu dönemde emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 artış yetersizdir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi çalışırken 22 bin lira maaş alacak olan bir memurun maaşı, emekli olduğunda 9 bin 950 liraya düşecek. Yani en düşük dereceli memur emekli olduğunda, çalışırken aldığı maaşın yalnızca yüzde 45’ini alabilecektir. Sosyal devlet, vatandaşlarına çalışırken de emekli olduğunda da onurlu bir yaşam sağlamakla mükelleftir. Hükümetimiz bu karardan dönmeli, 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin taban aylığa yansıtılarak emeklilere de verilmesini sağlamalıdır.

Bir açıklama da Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Merkez Kamu Bürosu Başkanı Sefa Koçoğlu, memur emeklilerinin yasa ile korunduğunu söyledi. Hükümetin bu hakkı gasp ettiğini vurguladı.

- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 41. maddesi gereğince çalışan memurlara yapılan özlük hakları ile ilgili bütün düzenlemeler aynı şekilde memur emeklilerine de yansıtılır. Bu kanuna rağmen hükümet yeni çıkardığı torba kanunla resmen yasayı çiğnedi. Kazanılan hakkı gasp etti. Bu adaletsiz uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir. Emekliler de aynı haktan faydalanmalı ve seyyanen zam uygulanmalıdır. Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarını SGK tek çatısı altında toplayan 5510 Sayılı yasada da çalışan ve emeklilerin hakları korunmaktadır. Hükümet torba yasa ile bugüne kadar uygulanan genel teamülleri, uygulamaları ve yasaları çiğnemiştir. AK Parti hükümeti emek ve halk düşmanı politikalarında ısrar ettiği taktirde torba yasaları başına geçirilecektir.

Diğer yandan kabul edilen kanun teklifiyle Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Kovid-19 döneminde verilen cezaların para iadesi sağlanacak.

Kiralara uygulanan yüzde 25’lik artış oranının süresi de bir yıl daha uzatıldı. Tüm taşıtlardan 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınacak.