Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ve bin lirayı bulan bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda da verilecek.
Kurban fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen emekliler alacakları ikramiyeyle bayramda kurban kesmek istiyor.
Emekliler, verilen ikramiyenin özellikle İstanbul şartları için yetersiz olduğu görüşünde.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.