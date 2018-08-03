9 milyon emekliye bin lirayı bulan bayram ikramiyesi 10 Ağustos'da verilecek. Peki emeklilere bu parayla ne yapmayı planlıyor? İşte yanıtları.





Kurban fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen emekliler alacakları ikramiyeyle bayramda kurban kesmek istiyor.



Emekliler, verilen ikramiyenin özellikle İstanbul şartları için yetersiz olduğu görüşünde.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ve bin lirayı bulan bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda da verilecek.Kurban fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen emekliler alacakları ikramiyeyle bayramda kurban kesmek istiyor.Emekliler, verilen ikramiyenin özellikle İstanbul şartları için yetersiz olduğu görüşünde.