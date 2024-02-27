Emeklilerin su ve elektrik faturaları iade mi edilecek?

ING Bank tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarını ING'ye taşıyanlar, maaşlarına ek olarak 10 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanıyorlar. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı verenler ise ek 5 bin TL nakit promosyon imkanından yararlanarak toplamda 15 bin TL'yi alıyorlar.