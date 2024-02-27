Emeklilerin su ve elektrik faturaları iade mi edilecek?
Elektrik, su ve telefon faturalarında adı soyadı yazan tüm emeklilere sevindirici haber sonunda ulaştı. Banka tarafından duyurulan yeni kampanyada, 5 bin TL geri ödeme yapılacağı belirtildi.
Elektrik, su ve telefon faturalarında adı ve soyadı bulunan tüm emeklilere memnuniyetle duyuruldu. Nakit destek konusunda tüm seçenekleri titizlikle inceleyen emeklilere 5 bin TL geri ödeme yapılacak. Başvurularını 72 saat içinde tamamlayan emeklilere faturalarında indirim sağlanacak.
ING Bank, emeklilere yönelik maaş promosyonunda değişikliğe gittiğini duyurdu. 15 bin TL'lik emekli promosyonu sunan ING Bank, bu tutarda en yüksek miktarı sunan bankalar arasında öne çıkarken otomatik ödeme talimatı da sunulan imkanlar arasında yer aldı.
ING Bank tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarını ING'ye taşıyanlar, maaşlarına ek olarak 10 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanıyorlar. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı verenler ise ek 5 bin TL nakit promosyon imkanından yararlanarak toplamda 15 bin TL'yi alıyorlar.
Kampanya için son başvuru tarihi 29 Şubat 2024 olup ING Bank'tan ilk kez emekli maaşını alacak emekli maaş müşterileri, otomatik fatura talimatı vermeleri ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olmaları koşuluyla bu fırsattan yararlanabilecek.