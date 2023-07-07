Emeklilerin zam oranı belli oldu

Milyonlarca emeklinin gözü TÜİK verilerinin açıklanması sonrası emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşlarına zamla ilgili çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Emekli maaşlarına zam oranı belli oldu.

Emeklilerin zam oranı belli oldu
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Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin gözü maaşlara yapılacak zamlara çevrilmişti. Memur maaşlarına zam teklifini içeren öneri Meclis'e sunulduğunda emeklilerle ilgili bir düzenlemeye yer verilmemesi, emekli maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı konusunda vatandaşı meraka düşürmüştü. Merakla beklenen o haber geldi.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Temmuz 2023 dönemi için memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Kaynak: TRT Haber

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