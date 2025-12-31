Emeklilik dilekçesinde kritik eşik: 2025 mi 2026 mı? SGK farkı açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik dilekçesini 2025 veya 2026 yılında verecekler için avantaj ve dezavantajları içeren bir yol haritası yayınladı. Özel sektör ve kamu çalışanları için son saatlere girilirken, dilekçe tarihinin maaşa etkisi ve son başvuru süreleri netleşti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliliği gelen çalışanların en çok merak ettiği "Dilekçeyi hangi yıl vermeli?" sorusuna yanıt niteliğinde bir çalışma hazırladı.
Kurum, dilekçenin 2025'te mi yoksa 2026'da mı verilmesi gerektiği konusunda vatandaşlara "Tarih seçimini dikkatli yapın" uyarısında bulundu.
2025 VE 2026 ARASINDAKİ MAAŞ FARKI NETLEŞTİ
Geçtiğimiz yıl, yani emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler, 2025'te verenlere kıyasla maaşlarında yüzde 30 civarında bir artış sağlamıştı.
Bu yılki tabloda ise makas daraldı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; dilekçesini 2025 sonu ile 2026 yılı içinde verenler arasındaki fark yüzde 3'ün üzerinde olacak ancak yüzde 4'e ulaşamayacak. Böylece 2025'te emekli olanlar, 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 arası bir avantaj elde edebilecek.
Hesaplamalara göre yıllık enflasyon yüzde 31, GSYH yüzde 3,3 çıkarsa yüzde 32 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Enflasyonun iki puan daha yükselmesi halinde ise güncelleme katsayısı yüzde 34'e kadar çıkacak.
ÖZEL SEKTÖR VE KAMUDA SON TARİHLER
Özel sektör çalışanları için kritik süreç bugün saat 17:00'de sona eriyor. Bu saate kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya iletenler, 2025 yılı emeklisi sayılacak. Bu kişilerin işlemleri Ocak 2026'da tamamlanarak emeklilik maaşları 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden hesaplanacak.
Kamu işçileri cephesinde ise iki farklı takvim işliyor. Maaşlarını her ayın birinde alan kamu işçileri bugün emeklilik dilekçelerini vermek zorunda.
Ayın 15'inde maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor.
Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2025 yılı emeklisi sayılarak hem katsayı farkından hem de kıdem tazminatı avantajından yararlanabilecek.
SGK'DAN 'STRATEJİK DAVRANIN' TAVSİYESİ
Dilekçe tarihinin, kişinin ilk maaşını ne zaman alacağını ve maaş tutarını doğrudan etkileyeceğini belirten SGK, "Bu yüzden tarih seçimi dikkatli yapılmalı" dedi. Emeklilik tarihinin belirlenmesinde, kişinin bağlı bulunduğu kurum ve yıl içindeki enflasyon gibi ekonomik gelişmelerin önemli değişkenler olduğu kaydedildi.
SGK, kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar için "Dilekçeyi erken mi geç vermek mi mantıklı?" sorusuna "Kişiye göre değişir ancak stratejik davranmak daha kazançlı olabilir" yanıtını verdi.
Kurumun hazırladığı artı-eksi tablosu ise şöyle:
2025 yılında dilekçe vermenin avantajları: "Emekli aylığı daha erken başlar. İlk maaş daha çabuk alınır. Çalışmaya devam etmek istenmiyorsa uygun olur."
2025 yılında dilekçe vermenin dezavantajları: "O yılın maaş katsayısı düşükse, emekli maaşı da düşük olabilir. Enflasyon farkından faydalanılamaz."
2026 yılında dilekçe vermenin dezavantajları: "Aylık bağlanması gecikir. O süreçte maaş alınmaz."