Emeklilik dilekçesini vermeden önce bu hesabı mutlaka yapın: Maaşı artırmanın formülü ve 5 altın kural
Milyonlarca çalışanın hayalini süsleyen yüksek emekli maaşına ulaşmak imkansız değil; SGK sistemindeki kritik detayları bilenler ve doğru zamanda doğru hamleleri yapanlar, aylık gelirlerini ciddi oranda katlayabiliyor.
Emekli maaşının belirlenmesinde SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar, toplam prim gün sayısı ve çalışma hayatının hangi yıllar arasında geçtiği belirleyici oluyor.
Ancak uzmanlar, sistemin karmaşık yapısına dikkat çekerek, özellikle 1999 öncesi sigorta girişi olanların çok daha avantajlı bir hesaplama modeline tabi olduğunu vurguluyor. Sabah’ın haberine göre, emeklilik planı yapanların dikkat etmesi gereken detaylar ve maaşı yukarı çeken formüller netleşti.
MAAŞ HESABINDA ÜÇ FARKLI DÖNEM GEÇERLİ
Ekonomim'e göre, emekli aylığı bağlanırken tek bir dönem üzerinden işlem yapılmıyor; sigortalılık süresi üç ayrı zaman dilimine bölünerek analiz ediliyor.
Bu dönemler; 9 Eylül 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası olarak sınıflandırılıyor. Her bir dönem için sistem, farklı katsayılar ve oranlar devreye sokuyor. Bu üç ayrı dönemden elde edilen tutarların birleşimi ise nihai emekli aylığını ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla sigortalının hangi yıllarda ne kadar prim ödediği, cebine girecek paranın miktarını doğrudan değiştiriyor.
Maaş hesaplamasında temel alınan dört ana unsur bulunuyor:
Çalışırken alınan brüt maaş üzerinden ödenen primler (Sosyal Güvenlik Prime Esas Kazanç - SPEK).
Primlerin çarpıldığı Aylık Bağlama Oranı (ABO).
Bir önceki yılın enflasyon oranı.
Önceki yıl gerçekleşen büyüme rakamının yüzde 30’u ve içinde bulunulan yılın Ocak-Temmuz zamları.
Sistemde 2000 yılı öncesi dönemde Aylık Bağlama Oranı (ABO) daha yüksek tutuluyor. Sonraki yıllarda bu oran düşüş gösterse de çarpanların yüksek olması dengeyi sağlıyor. Ancak en büyük maaş artışı 1999 öncesi dönemden kaynaklanıyor. Bu tarihten önce günü ve prim miktarı yüksek olanların aylıkları tabloya olumlu yansıyor.
BİR YIL FARKLA MAAŞ DEĞİŞİYOR
Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, güncelleme katsayısı nedeniyle maaşlarda ciddi farklar yaratabiliyor. Örneğin, 2024 yılında uygulanan güncelleme katsayısı, 2023 yılının enflasyon ve büyüme verileri baz alındığında, 2025 yılında uygulanacak katsayıdan yüzde 30 daha yüksek çıktı.
Bu durum, 2024’te emekli olanların, bu yıl olacaklara kıyasla daha yüksek maaş almasını sağladı. Enflasyonun düşüş eğilimine girmesiyle birlikte benzer bir tablonun 2025 ile 2026 yılları arasında da yaşanması bekleniyor.
GÜNCELLEME KATSAYISI NASIL HESAPLANIYOR?
Emeklilerin maaşları hesaplandıktan sonra, bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme hızının yüzde 30’unun toplanmasıyla elde edilen güncelleme katsayısı ile çarpılıyor. Formül şu şekilde işliyor: Bir önceki yılın enflasyonu + bir önceki yılın büyümesinin yüzde 30’u / 100 + 1
2025 Yılı İçin Hesaplama Örneği:
2024 yılı enflasyonu (44.38) + 2025 yılı büyümesinin yüzde 30’u (3.2) 44.38 + 3.2 (%30) = 45.34 45.34 / 100 + 1 = 1.4534
Henüz resmi enflasyon ve büyüme verileri açıklanmadığı için Orta Vadeli Program (OVP) tahminleri üzerinden bir projeksiyon yapılabiliyor. OVP’de 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 28.5, büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak yer almıştı.
Bu verilere göre 2026 yılı güncelleme katsayısı şöyle şekillenecek. 28.5 + 1.2 / 100 + 1 = 1.2970
2026 OCAK AYINDA BAŞVURAN NE KADAR ALACAK?
2025 yılında dilekçe verecek bir emekli için üç dönem hesabı yapıldıktan sonra yukarıdaki katsayılar devreye giriyor. Aynı sigortalının 2025 Aralık yerine 2026 Ocak ayında başvurması durumunda ise tahmini maaş hesabı şu şekilde değişiyor:
ABO ile hesaplanan kök maaş: 20.000 TL
2025 yılı güncellemesi: 20.000 TL X 1.2970 = 25.940 TL
2026 yılı zam eklenmesi (Tahmini Yüzde 13): 29.312 TL
Mevcut sistemde emekli aylığını zirveye taşıyabilmek için "brüt maaşı" yani prime esas kazancı yüksek tutmak şart. 1999 öncesi çalışmaların maaşa katkısı çok daha büyük oluyor. Ayrıca dilekçe verilen yılın seçimi de kritik önem taşıyor. Uzmanlar yüksek maaş için şu 5 kurala dikkat çekiyor:
1. Maaşınızın SGK’ya tam ve eksiksiz bildirilmesini sağlayın.
2. İmkânınız varsa iki ayrı işyerinden prim ödemesi gerçekleştirin.
3. Borçlanma yapacaksanız, imkânınız nispetinde en yüksek orandan ödeme yapın.
4. Dilekçe vermeden önce enflasyon ve büyüme rakamlarını mutlaka tekrar kontrol edin.
5. Brüt maaşı (SPEK) her zaman yüksek tutmaya özen gösterin.