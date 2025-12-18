Emeklilik dilekçesini vermeden önce bu hesabı mutlaka yapın: Maaşı artırmanın formülü ve 5 altın kural

Henüz resmi enflasyon ve büyüme verileri açıklanmadığı için Orta Vadeli Program (OVP) tahminleri üzerinden bir projeksiyon yapılabiliyor. OVP’de 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 28.5, büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak yer almıştı.

Bu verilere göre 2026 yılı güncelleme katsayısı şöyle şekillenecek. 28.5 + 1.2 / 100 + 1 = 1.2970