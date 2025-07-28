Emeklilik hakkında her şey: Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilir?

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tüm prim ve süre şartlarını tamamlayan sigortalılar, emeklilik başvurusuna geçebilir. Ancak önemli bir detay var: Sigortalı olarak çalışmaya devam eden biri, emeklilik başvurusu yapamaz. Öncelikle işten ayrılması ve işveren tarafından “Kod 8” (emeklilik nedeniyle işten çıkış) koduyla çıkış verilmesi gerekir.

Bu çıkışın yapıldığı gün sigortalı, SGK’ya giderek ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir.