Emeklilik hakkında her şey: Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilir?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve banka sandığı mensuplarının emeklilik süreci adım adım netleşiyor. İşte EYT, kademeli emeklilik ve başvuru işlemlerine dair tüm ayrıntılar...
Emeklilik, çalışma hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu sürecin doğru yönetilmesi, hangi statüden ve ne zaman emekli olunacağının net biçimde belirlenmesi büyük önem taşıyor. Sigortalılar, hangi kuruma bağlı olursa olsun, emeklilik işlemlerini e-Devlet ve SGK üzerinden adım adım takip edebiliyor.
EYT'LİLER HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLABİLİYOR?
Dünya Gazetesi'nden Özgür Erdursun'un yazısına göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, kamuoyunda bilinen adıyla EYT’liler, yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Bu kişiler için aranan şartlar şöyle:
Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi
Erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi
SSK’lılar için ilk işe giriş tarihine göre 5.000 – 5.975 gün prim
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kadınlar için 7.200 gün, erkekler için 9.000 gün prim
Özel banka sandığı çalışanları da SSK’lılar gibi, ilk işe başlama tarihine göre 5.000 – 5.975 gün prim günüyle emekli olabiliyor.
HANGİ STATÜDEN EMEKLİ OLUNACAK?
Emeklilikte hangi statüden aylık bağlanacağı “son 2.520 gün” kuralıyla belirleniyor. Son 7 yılın yarısından fazlası yani 1.260 günden fazlası hangi statüde geçtiyse emeklilik o statüden gerçekleşiyor. Eğer bu sürede birden fazla statü varsa, en çok hangi statüde prim ödenmişse o geçerli oluyor.
EMEKLİLİĞE HAZIRLIKTA NELER YAPILMALI?
Emeklilik sürecine geçmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı adımlar bulunuyor:
-E-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü alınmalı.
-İlk işe başlama tarihi kontrol edilmeli. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, askerlik, doğum veya yurtdışı borçlanmasıyla başlangıç tarihini geri çekip çekemeyeceğini araştırmalı.
-Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi incelenmeli. Eksik gün varsa isteğe bağlı sigortalılık veya borçlanma gibi yöntemlerle tamamlanmalı.
EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tüm prim ve süre şartlarını tamamlayan sigortalılar, emeklilik başvurusuna geçebilir. Ancak önemli bir detay var: Sigortalı olarak çalışmaya devam eden biri, emeklilik başvurusu yapamaz. Öncelikle işten ayrılması ve işveren tarafından “Kod 8” (emeklilik nedeniyle işten çıkış) koduyla çıkış verilmesi gerekir.
Bu çıkışın yapıldığı gün sigortalı, SGK’ya giderek ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU ADIMLARI
1.E-Devlet sistemine giriş yapılır.
2.“Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” bölümünden “Yeni Başvuru” seçilir.
3.Hangi statüden emekli olunacaksa (4A-SSK, 4B-Bağ-Kur, 4C-Emekli Sandığı) işaretlenir.
4.“Yaşlılık aylığı” türü seçilir.
5.Emekli maaşının yatırılacağı banka ve şube belirtilir.
6.Adres ve iletişim bilgileri kontrol edilerek başvuru tamamlanır.
EMEKLİLİK SÜRECİ NASIL TAKİP EDİLİR?
Başvurudan sonra sigortalılar, e-Devlet’teki DYS (Dijital Yazışma Sistemi) üzerinden dosyalarının hangi aşamada olduğunu görebilir. Ayrıca 4A/4B/4C Emekli Aylık Bilgisi bölümlerinden maaş bağlanma durumu da kontrol edilebilir. Emekli aylığı bağlandığında sistemde hangi tarihte bankadan maaş alınabileceği bilgisi görüntülenir.
EMEKLİ MAAŞI VE PROMOSYON FIRSATLARI
Emekli aylıkları, kişinin tercih ettiği bankaya yatırılır. Bankalar, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü karşılığında 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.
EMEKLİLİK SONRASI KAZANIMLAR
Emekli olan kişilere bazı haklar doğar:
İşyerinden kıdem tazminatı ve kullanılmayan yıllık izin ücretleri alınır.
Çalışmaya devam edilmek istenirse Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenerek çalışılabilir. Bu durumda emekli maaşında kesinti olmaz. İşyerinden alınacak ücrette ise brüt ödeme tercih edilirse artış sağlanabilir.
KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM
9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar “kademeli emeklilik” sistemine tabidir. Mevcut yasal düzenlemelere göre:
SSK’da kadınlar 58 yaş ve 7.000 gün, erkekler 60 yaş ve 7.000 gün ile
Ya da 4500 gün prim + 25 yıl sigortalılık şartıyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kadınlar ve erkekler için 9.000 gün prim ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranır.
Mayıs 2008 sonrası sigortalılarda ise yaş sınırı kadınlarda 58-65, erkeklerde 60-65 arasında değişmektedir.
Muhalefet, kademeli emeklilik konusunda kanun teklifleri sunmuş olsa da iktidarın bu konuda şu an için bir çalışması bulunmuyor. Ancak uzmanlara göre kademeli emeklilik konusu ilerleyen süreçte EYT gibi yeniden gündeme gelebilir.