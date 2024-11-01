Emeklilik şartları değişiyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merak edilen emeklilik şartları, emekli maaşı hesaplama ve asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?

Beyaz TV’de yayımlanan 'Akılda Kalsın' programında Bakan Işıkhan, emeklilik sistemi ve maaş hesaplamalarına dair yeni bir düzenleme planlanmadığını belirtti.

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EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞECEK Mİ?

"Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Bakan Işıkhan yanıt verdi.

Işıkhan, "Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız."

EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

2018 yılında başlatılan emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının süreceğini belirten Bakan Işıkhan, “Bu geleneğimizi 2025 yılında da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Emeklilerimizin her zaman yanındayız,” dedi.

YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELİ GELİYOR

"Yeni nesil çalışma neyi kapsıyor? Mesela haftada bir gün izni var diyelim, o izin iki güne mi çıkartılacak? Nasıl bir esnek çalışmadan bahsediliyor?" şeklindeki soru üzerine Bakan Işıkhan, "Bizim ifade etmek istediğimiz yeni nesil çalışma modelleri bunun ötesinde bir şey. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmadan, üretmeden ve katma değer yaratmadan yanayız. Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiği zaman da bizim sosyal paydaşlarımızla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ettiğimiz konu bu; bizim güçlü bir Türkiye oluşturabilmek, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için bırakın çalışma saatlerini, daha fazla çalışmamız gerek, daha fazla üretimde bulunmamız gerek. İstihdamı artırmamızın en önemli araçlarından bir tanesi, yeni nesil çalışma modelleri olacak. Part-time çalışma, saat başı çalışma, en önemli şeylerden bir tanesi kısmi çalışma..." dedi.