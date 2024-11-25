Emeklilik sisteminde yenilik: Çok çalış çok kazan

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye gazetesinde yayımlanan yazısında hükümetin emeklilik parametrelerini gözden geçirdiğine dikkat çekti.

Karakaş, mevcut sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, emeklilik parametrelerinin gözden geçirildiğini ve bu düzenlemelerin, çalışanların daha geç yaşlarda emekli olmalarını teşvik etmek amacıyla yapıldığını belirtti. Bu değişikliklerin, emeklilik fonlarının gelecekteki finansal sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bir adım olduğu vurgulandı.

Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametreleri gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir.

Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir.

Sosyal sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir gösterge olan aktif/pasif oranı 2022 yılında 2,00 iken 2023 yılında EYT düzenlemesi ile birlikte hızla 1,66 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda bu oran 1,84 seviyesinden 1,54’e gerilemiştir. Dolayısıyla öngörülen tedbirler kapsamında açıkladığımız şekilde düzenleme yapılması hâlinde mezkûr oranların daha da bozulmasının önüne geçilmesine ve aktif/pasif dengesinde iyileşmelere sebep olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır.

Böylece daha fazla çalışanın daha fazla emeklilik maaşı ile ödüllendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır."