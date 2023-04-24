Tüm EYT'lileri ilgilendiriyor! Emeklilikte kıdem tazminatı detayı
Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatı alabilirler. İşte kıdem tazminatı hakkında merak edilenler ve yanıtları...
EYT düzenlemesininin ardından emekli olup yine de çalışmaya devam edecek olan vatandaşlar, "kıdem tazminatı hakkı" alıp almayacağı merak ediyor. İşte EYT düzenlemesinden sonra "kıdem tazminatı hakkı"nın detayları...
Sabah.com.tr'den Hazal Ateş'in haberine göre; Yüksek yargı kararlarına göre çalışanlar, tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Bu konudaki 5 yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.
• Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen sürelere, memur da kamuda çalıştığı süre üzerinden tazminat alır.
• Geçerli bir nedene dayanmadan iş sözleşmesi iptal edilen çalışanın işe iade davasını kazanması halinde boşta geçen zamanlar için de kıdem, ihbar tazminatı ödenir.
• İki ya da dört defa evlilik olsa dahi bu gerekçeye işten ayrılan kadın çalışanlar kıdeme hak kazanır.
• Ancak eski eşle yeniden evlenen bu gerekçeyle ayrılıp, kıdem alamaz.
İşte kıdem tazminatı konusunda merak edilen soruların yanıtları...
1-18 Nisan itibariyle ilk emekli aylığımı aldım ve aynı işyerinde kıdem tazminatı hakkım saklı kalmak kaydıyla çalışmaya devam ediyorum. Bu süreçte kıdeme ilişkin herhangi bir sözleşme imzalamadım. İşten ayrılırken kıdem ödememde emekli olduğum tarihteki brüt maaşım mı dikkate alınacak?
Bazı şirketler Hazine destekli EYT kredisinden yararlanarak çalışmaya devam eden personeline kıdem tazminat ödemesi yaparken, bazıları da işten ayrılma durumunda ödemeyi taahhüt ediyor. Kıdem ödemesinde çalışanın işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor.