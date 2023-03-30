EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla emeklilik için müracaata başladı.



İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor. Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor.



SSK ve BAĞ-KUR'luların Nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.



Eğer bu kişiler 1 Nisan'da başvuru yaparlarsa 1 Mayıs itibarıyla maaşı hak edebilecekler. EYT'lilerin hem 2 bin lira bayram ikramiyesi, hem en düşük emekli maaşı olarak 7500 lira ve banka promosyonunu toplu bir şekilde 5 ile 15 bin TL arasında alacak.