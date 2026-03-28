Emeklinin cebi bayram edecek mi? Mart ayı enflasyon tahminleri ve 3 aylık zam farkı belli oluyor
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın yansıyacağı mart ayı enflasyon oranları 3 Nisan'da TÜİK tarafından açıklanacak. Mart ayı enflasyon tahminleri ve 3 aylık zam farkı belli oluyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın piyasadaki mal ve hizmetlere yansımasıyla şekillenecek olan mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanması beklenen veriler, milyonlarca emeklinin alacağı 3 aylık zam farkını kesinleştirecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, piyasalarda enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 2,20 seviyesinde yoğunlaşmasıyla birlikte emeklilerin 3 aylık enflasyon farkının yüzde 10,32 olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR AKARYAKITI VURDU
Orta Doğu'da bir ayını geride bırakan çatışmalarda ateşkes için somut bir gelişme yaşanmadı. Bu durum, küresel enerji piyasalarında doğrudan etkisini göstererek brent petrolün varil fiyatında yüzde 53,65 oranında bir yükselişe neden oldu. Cuma günü 112,5 dolardan kapanış yapan brent petrol, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan yukarı çekti.
Söz konusu süreçte benzinde yüzde 10, motorinde ise yaklaşık yüzde 28 oranında artış gerçekleşti ve bu oranlar pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu yükselişlerin piyasadaki ürün ve hizmet maliyetlerine etkisinin ilk yansımaları, mart ayı enflasyon rakamlarında görülecek.
Gelecek haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olan mart ayı enflasyon verileri için piyasalarda bekleyiş sürüyor.
TÜİK'in kritik enflasyon oranlarını 3 Nisan Cuma günü duyurması beklenirken, piyasalarda “2026 mart ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?” ve “Mart ayında enflasyon kaç gelecek?” sorularının cevabı aranıyor.
Mart ayı enflasyonuna yönelik finans kuruluşları ve ekonomistlerin son tahminleri netleşmeye başladı.
Matriks Haber tarafından 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 2,35 oranında gelebileceği öngörüldü.
Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde bu ay enflasyonun yüzde 2,3 olabileceği tahmin edilirken, Tacirler Yatırım yüzde 2,1’lik beklentisini kamuoyu ile paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) daha önce açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketinde ise yüzde 2,18’lik rakam öne çıkmıştı.
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM FARKI YÜZDE 10,32'Yİ BULABİLİR
Kurumların paylaştığı bu beklentiler, mart ayında TÜFE artışının yaklaşık yüzde 2,20 civarında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Yılın ilk iki ayında 2 aylık zam farkı yüzde 7,95 olarak hesaplanmıştı.
Beklentiler doğrultusunda mart ayında yüzde 2,2'lik bir aylık enflasyon gelmesi durumunda, milyonlarca emeklinin hak kazanacağı 3 aylık zam farkı da yüzde 10,32 olarak gerçekleşecek.
MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?
Söz konusu tahminlere paralel bir rakamın açıklanması halinde emekli maaşlarındaki artış tutarları da şekilleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre artışın maaşlara yansıması şu şekilde olacak:
Maaşı 20 bin TL olan emekliler 2 bin 64 TL,
Maaşı 25 bin TL olan emekliler 2 bin 580 TL,
Maaşı 30 bin TL olan emekliler ise 3 bin 96 TL tutarında 3 aylık zam farkına hak kazanacak.