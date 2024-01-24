Emeklinin kafasını karıştıran 2024 zamları! Emekliye ek zam yapıldı mı? Zam farkları ne zaman yatacak?

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ek zam yapıldı oran yüzde 49,25'e yükseldi. Kararı duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların yatırılacağı tarihi de açıkladı. Yeni ek zam ile birlikte kök maaş tablosu da güncellendi.

ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Işıkhan, "13 milyonu bulan ssk ve bağkur emeklilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibariyle yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Aslında başka bir ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

EK ZAM VAR MI?

Emekli maaş artışı nedeniyle oluşacak aylık farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı sorusuna da yanıt veren Işıkhan, "Teklifimiz şu anda Genel Kurul'da kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak" dedi. Ek zamma dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.