Emekliye 100 Bin TL’ye varan dev teklif! İşte banka banka Mayıs listesi

Mayıs ayının başlamasıyla birlikte kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşteriler için promosyon tutarlarını ve ek avantajlarını şu şekilde güncelledi:

AKBANK

Promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam faydayı 100.000 TL’ye kadar ulaştırıyor.

20.000 TL temel nakit promosyona ek olarak; fatura talimatları ve kart harcamalarına bağlı 50.000 TL'ye varan nakit ödül ve avantajlı kredi imkanları sunuluyor.

ING

Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor.

Ek kampanyaların dahil edilmesiyle sağlanan toplam fayda 32.000 TL seviyesine çıkabiliyor.

YAPI KREDİ

15.000 TL'ye varan temel nakit promosyonun yanı sıra; fatura ödeme talimatı ve kredi kartı harcama sözü veren emeklilere toplamda 30.000 TL'ye varan bir paket sunuyor.

DENİZBANK

Emekli maaşını taşıyan müşterileri için 2026 yılı güncel nakit promosyon tutarını 27.000 TL olarak duyurdu.

İŞ BANKASI

15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; kart kullanımı ve ücretsiz bankacılık işlemleri gibi avantajlarla toplam 25.000 TL değerinde bir kampanya yürütüyor.

GARANTİ BBVA

15.000 TL nakit promosyon sağlayan banka; bonus, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi ek işlemlerle toplam avantajı 25.000 TL'ye tamamlıyor.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI

Maaş aralığına göre kademeli bir ödeme sistemi uygulayan kamu bankalarında; en düşük promosyon tutarı 5.000 TL'den başlarken, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL'ye kadar çıkıyor.

