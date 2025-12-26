Emekliye 2026 öncesi dev piyango: Bankaların yeni promosyon listesi açıklandı
Ocak 2026 zammı öncesi bankalar, emekli maaşını taşıyanlara yönelik promosyon ve ek avantajlarda üst sınırı yukarı çekti.
Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak 2026 maaş zammı öncesinde bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla promosyon tutarlarını yukarı çekti.
Mevcut durumda bankaların sunduğu nakit promosyonlar 31 bin lira sınırında seyrederken, sunulan ek avantajlar ve kredi fırsatlarıyla birlikte bazı bankalarda bu rakam 60 bin liraya kadar yükseldi.
Emeklilerin bu ödemelerden yararlanabilmesi için maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve belirlenen süre boyunca maaşlarını buradan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.
İşlemler banka şubelerinden yapılabildiği gibi e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapmak isteyen emekliler, içeride kaldıkları sürenin promosyonunu alırken, kalan sürenin tutarını bankaya iade ederek geçiş yapabiliyor.
İŞTE 26 ARALIK 2025 İTİBARIYLA BANKALARIN GÜNCEL TEKLİFLERİ
HALKBANK
Banka, emekli maaşını taşıyanlara sunduğu paketle toplamda 60 bin liraya varan avantaj sağlıyor:
Emeklilere özel 30.000 TL, 12 ay taksitli nakit avantajı.
12.000 TL’ye varan emekli promosyonu.
Paraf Değerli Kredi Kartı ile market, sağlık/eczane, fatura ve kültür/sanat harcamalarında yıllık 35.000 TL’ye varan indirim.
Yeni otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL’ye varan ParafPara.
SGK emeklilerine özel standart kampanya kapsamında ise 12.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. EFT/Havale işlemleri ücretsiz.
İŞ BANKASI
SGK emeklilerine 24.000 TL’ye varan nakit promosyon.
30.000 TL limitli, %0 faizli ek hesap.
25.000 TL limitli, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans.
EFT ve Havale işlemleri ücretsiz.
QNB
Maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon.
60.000 TL tutarında, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi.
25.000 TL tutarında, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans.
EFT ve Havale imkânı mevcut.
AKBANK
Emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 30.000 TL’ye varan promosyon.
60.000 TL %0 faizli nakit fırsatı.
100.000 TL tutarında, 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi imkânı.
EFT ve Havale işlemleri ücretsiz.
YAPI KREDİ
Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon.
Sınırsız Hesap ile %43’e varan günlük mevduat faizi getirisi.
EFT ve Havale işlemleri mevcut.
GARANTİ BBVA
Maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon.
50.000 TL tutarında, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi.
25.000 TL tutarında, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans.
EFT ve Havale işlemleri ücretsiz.
DENİZBANK
Emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon.
65.000 TL tutarında, 3 ay vadeli %0 faizli kredi.
25.000 TL tutarında, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans.
EFT ve Havale işlemleri ücretsiz.
ING
Maaşını taşıyanlara 28.000 TL’ye varan promosyon.
25.000 TL tutarında, 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi.
Dijital kanallarda EFT ve Havale işlemleri ücretsiz.
ZİRAAT BANKASI
12.000 TL nakit emekli promosyonu.
5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı.
Havale işlemleri ücretsiz, EFT işlemleri ücretli.
TEB
125.000 TL tutarında, 36 ay vadeli %2,99 faizli ihtiyaç kredisi.
25.000 TL tutarında, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans.
EFT ve Havale işlemleri ücretsiz.
ENPARA.COM
75.000 TL, 6 ay %0 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi ve masrafsız bankacılık (EFT/Havale ücretsiz).
ON DİJİTAL
50.000 TL, 24 ay %2,79 faizli kredi ve 50.000 TL %0 faizli Süper Ek Hesap (EFT/Havale ücretsiz).
ZİRAAT KATILIM
12.000 TL’ye varan promosyon, ilk yıl kredi kartı aidatı yok (EFT/Havale ücretsiz).
ODEABANK
Oksijen Hesap ile ilk 100 gün %45 faiz ve vade bozulmadan para çekme imkânı (EFT/Havale ücretsiz).
AKTİF BANK
500.000 TL limitli, %3,69’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi ve 5.000 TL %0 faizli kolay nakit (EFT/Havale ücretli).
GETİR FİNANS
500.000 TL limitli, %3,49’dan başlayan kredi ve 50.000 TL, 6 ay vadeli %1,59 faizli kredi (EFT/Havale ücretsiz).
VAKIF KATILIM
TROY kart ile eğitim harcamalarına vade farksız 5 taksit ve yılda 2.400 TL’ye varan iade (EFT/Havale ücretsiz).
HAYAT FİNANS
50.000 TL, 18 ay vadeli uygun kâr paylı alışveriş kredisi (EFT/Havale ücretsiz).