Emekliye “asgari ücret altı maaş yok” formulü: Kritik teklif verildi

Emekli, memur ve kamu işçileri, yeni bir torba kanunun Meclis’e gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Youtube kanalında yaptığı açıklamada Ankara’dan aldığı kulis bilgilerini paylaşarak milyonları yakından ilgilendiren gelişmeleri aktardı.

Basında yer alan “Genel Sağlık Sigortası (GSS) affı yapılıyor, devlet 3,2 milyar liralık alacaktan vazgeçiyor” haberlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Karakaş, bu durumun af değil zaman aşımı olduğuna dikkat çekti.

GSS BORÇLARINDA ZAMAN AŞIMI

Karakaş, 1 Ocak 2016 tarihinden önceki GSS borçlarında 10 yıllık zaman aşımı sürecine girildiğini belirterek şunları söyledi:

“31 Aralık 2025 itibarıyla süre tamamlanmış olacak. Bu tarihten sonra SGK’nın bu borçları talep etmesine hukuki dayanak kalmıyor. Vatandaş zaman aşımı talebinde bulunduğu takdirde bu borçlar tahsil edilemiyor. Devlet de gereksiz icra ve takip masraflarından kaçınmak için bu borçların peşine düşmüyor.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 28 BİN TL OLABİLİR

Meclis’e sunulan teklifler arasında en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin dikkat çektiğini belirten Karakaş, şu bilgileri paylaştı:

“Teklif yasalaşırsa en düşük emekli maaşı asgari ücretin altına düşmeyecek. Bu da yaklaşık 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmaması anlamına geliyor. Ancak teklif muhalefet tarafından verildiği için hükümet desteği gerekiyor.”

MEMURLAR İÇİN DOĞUM VE YARDIM DÜZENLEMELERİ

Memur ve sözleşmeli personel için önemli tekliflerin de gündemde olduğu belirtiliyor. Doğum izin sürelerinin 32 haftaya çıkarılması ve her yıl ocak ayında 15 bin TL giyecek yardımı verilmesi planlanıyor.

Ayrıca memurlara, sözleşmeli personele ve emeklilik ya da yaşlılık aylığı alanlara yılda dört kez 5’er bin TL yakacak yardımı yapılmasını içeren bir teklif de bulunuyor.

ERBAŞ, ERLER VE MUHTARLAR DA GÜNDEMDE

Karakaş, sözleşmeli erbaş ve erlerle çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin sözleşme sürelerinin uzatılmasının da Meclis gündeminde olduğunu ifade etti.

Muhtarlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesine yönelik teklif de bekleyen düzenlemeler arasında yer alıyor.

YENİ TORBA KANUN BEKLENTİSİ

Karakaş, hükümet kanadında yapılan çalışmaların sürdüğünü belirterek:

“Önümüzdeki günlerde yeni bir torba kanun gelmesi bekleniyor. Özellikle bu düzenlemede en düşük emekli maaşıyla ilgili artış beklentisi öne çıkıyor. Torba kanun Meclis’e sunulduğu anda detayları paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.