Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

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Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu - Resim: 1 1 5

Emekliye bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu - Resim: 2 2 5

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." dedi.

Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu - Resim: 3 3 5

Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu - Resim: 4 4 5

Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.