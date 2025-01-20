Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar
16,8 milyon emekli, zamlı maaşlarını almaya başladı. Emekliler şimdi de bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İki bayram için ikramiyelerin toplamda 8-10 bin liraya yükselmesi gündemde
Hükümet, 16,8 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesini mart ayında ödeyecek. Bayram ikramiyesinin tutarı merak konusu olurken, geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Mart ayına kadar emekli olanlar da bu ödemeden faydalanabilecek.
İkramiyelerin Ödeme Tarihleri
Emeklilere bayram ikramiyesi, 2018 yılından itibaren yılda iki kez ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı için ödemeler 24-28 Mart arasında yapılacak. Bayram 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak.
Kurban Bayramı için ödemeler ise 2-5 Haziran’da gerçekleştirilecek. Ödemelerle ilgili kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak.
İkramiye Tutarları Geçmişte Nasıl Değişti?
Bayram ikramiyesi, 2018’de her bayram için 1000 lira, 2021’de 1100 lira, 2023’te 2 bin lira, 2024’te ise 3 bin lira olarak belirlenmişti. Bu yıl, her bir bayram için ikramiyenin daha da artması bekleniyor.
Yeni Emekliler ve Hak Sahipleri
Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Hem eşten hem de anne-babadan ölüm aylığı alanlar için ödeme, en yüksek aylığın alındığı dosya üzerinden yapılacak.
Ayrıca emekli, maluller ve vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da hisseleri oranında ikramiye alabilecek.
İş Göremezlik Geliri Alanlar
Sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye ödenecek. Bu tutar, iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Örneğin, iş göremezlik oranı %50 olan bir kişi, her bir bayram için 4 bin lira ikramiye belirlenmişse 2 bin lira ödeme alacak.
Zamlı Emekli Maaşları
2025 yılı itibarıyla zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı. SSK emeklileri maaşlarını 17 Ocak itibarıyla, Bağ-Kur emeklileri ise 25 Ocak itibarıyla zamlı olarak alıyor.
En düşük emekli maaşı, yasal düzenlemeyle 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Ancak düzenlemenin Genel Kurul aşaması tamamlanmadığı için şubat ayında aradaki fark yatırılacak.
Banka Promosyonları
Emekli maaşlarındaki artışla birlikte banka promosyonları da yükseldi. Promosyon ödemeleri, emeklilerin maaş aralıklarına göre 20-24 bin liraya kadar çıktı.
SGK’nın bankalarla yaptığı promosyon görüşmelerinin mart başında tamamlanması bekleniyor. Üç yılını dolduran emekliler yeni taahhütname imzalayarak güncel promosyon rakamlarından faydalanabiliyor.
Emeklilerin Ödeme Takvimi
1-5 Ocak: Memur emeklilerine zamlı maaş.
17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş.
25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
Ramazan Bayramı İkramiyesi
24-28 Mart: Ödemeler.
30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.
Kurban Bayramı İkramiyesi
2-5 Haziran: Ödemeler.
6-9 Haziran: Kurban Bayramı.