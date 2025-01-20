Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

İkramiye Tutarları Geçmişte Nasıl Değişti?

Bayram ikramiyesi, 2018’de her bayram için 1000 lira, 2021’de 1100 lira, 2023’te 2 bin lira, 2024’te ise 3 bin lira olarak belirlenmişti. Bu yıl, her bir bayram için ikramiyenin daha da artması bekleniyor.