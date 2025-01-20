Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

16,8 milyon emekli, zamlı maaşlarını almaya başladı. Emekliler şimdi de bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İki bayram için ikramiyelerin toplamda 8-10 bin liraya yükselmesi gündemde

Mert Sagit Mert Sagit
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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 1

Hükümet, 16,8 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesini mart ayında ödeyecek. Bayram ikramiyesinin tutarı merak konusu olurken, geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Mart ayına kadar emekli olanlar da bu ödemeden faydalanabilecek.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 2

İkramiyelerin Ödeme Tarihleri

Emeklilere bayram ikramiyesi, 2018 yılından itibaren yılda iki kez ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı için ödemeler 24-28 Mart arasında yapılacak. Bayram 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 3

Kurban Bayramı için ödemeler ise 2-5 Haziran’da gerçekleştirilecek. Ödemelerle ilgili kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 4

İkramiye Tutarları Geçmişte Nasıl Değişti?

Bayram ikramiyesi, 2018’de her bayram için 1000 lira, 2021’de 1100 lira, 2023’te 2 bin lira, 2024’te ise 3 bin lira olarak belirlenmişti. Bu yıl, her bir bayram için ikramiyenin daha da artması bekleniyor.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 5

Yeni Emekliler ve Hak Sahipleri

Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Hem eşten hem de anne-babadan ölüm aylığı alanlar için ödeme, en yüksek aylığın alındığı dosya üzerinden yapılacak.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 6

Ayrıca emekli, maluller ve vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da hisseleri oranında ikramiye alabilecek.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 7

İş Göremezlik Geliri Alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye ödenecek. Bu tutar, iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Örneğin, iş göremezlik oranı %50 olan bir kişi, her bir bayram için 4 bin lira ikramiye belirlenmişse 2 bin lira ödeme alacak.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 8

Zamlı Emekli Maaşları

2025 yılı itibarıyla zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı. SSK emeklileri maaşlarını 17 Ocak itibarıyla, Bağ-Kur emeklileri ise 25 Ocak itibarıyla zamlı olarak alıyor.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 9

En düşük emekli maaşı, yasal düzenlemeyle 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Ancak düzenlemenin Genel Kurul aşaması tamamlanmadığı için şubat ayında aradaki fark yatırılacak.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 10

Banka Promosyonları

Emekli maaşlarındaki artışla birlikte banka promosyonları da yükseldi. Promosyon ödemeleri, emeklilerin maaş aralıklarına göre 20-24 bin liraya kadar çıktı.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 11

SGK’nın bankalarla yaptığı promosyon görüşmelerinin mart başında tamamlanması bekleniyor. Üç yılını dolduran emekliler yeni taahhütname imzalayarak güncel promosyon rakamlarından faydalanabiliyor.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 12

Emeklilerin Ödeme Takvimi

1-5 Ocak: Memur emeklilerine zamlı maaş.
17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 13


25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
Ramazan Bayramı İkramiyesi

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 14

24-28 Mart: Ödemeler.
30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.
Kurban Bayramı İkramiyesi

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar - Resim: 15

2-5 Haziran: Ödemeler.
6-9 Haziran: Kurban Bayramı.

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