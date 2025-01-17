Emekliye bayram ikramiyesi var mı? İşte kulislerde konuşulanlar

Bu yıl, maaş zammını yetersiz bulan emekliler, bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını şimdiden merak etmeye başladı.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir’in haberine göre, hükümet kaynakları bayram ikramiyeleri için bir düzenleme planlandığını, ancak bütçe dengeleri nedeniyle yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğini ifade ediyor.

KULİSLERDE GÜNDEMDEKİ RAKAM NE?

Bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’yi aşmayacağı belirtiliyor. Geçen yıl emeklilere iki bayramda 3’er bin TL ikramiye ödenmişti. Ancak bu yıl emekliler, en az 5 bin TL tutarında bir ikramiye beklentisi içinde. Buna karşın, hükümetten gelen işaretler, böyle bir artışın yapılmasının zor olduğunu gösteriyor.

YÜZDE 15.75 ZAM VE YENİ MAAŞLAR

Bu yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 oranında zam aldı. Henüz hesaplara yansımayan bu zamlarla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Zamlarla ilgili düzenleme Meclis’te kabul edilip yasalaştıktan sonra uygulamaya konulacak.

BAYRAM TARİHLERİ VE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ

Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. İkramiye konusunda bir artış yapılabilmesi için yasal düzenleme gerektiği vurgulanıyor. Geçen yıl Hazine, ikramiyeleri öderken borçlanma yoluna gitmişti. Bu yıl da benzer bir durumun yaşanabileceği ifade ediliyor.

4 BİN TL SINIRI VE BÜTÇE ETKİSİ

Hükümet kaynakları, emekli ikramiyelerinde 500 TL’lik bir artış ihtimalinin bulunduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası müdahalesiyle ikramiyelerin en fazla 4 bin TL’ye çıkarılabileceğini öne sürüyor. İkramiyelerin 4 bin TL’ye yükselmesi durumunda, 16 milyon emekli için toplamda 128 milyar TL kaynak gerekecek. Bu tutarın bütçeden karşılanması ya da borçlanma yoluna gidilmesi planlanıyor.

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri ise her yıl olduğu gibi bayram öncesinde açıklanarak, tahsis numarasına göre hesaplara aktarılacak.