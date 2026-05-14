Emekliye çifte ödeme! Hesaplara yatacağı tarih netleşti

Milyonlarca emekli için Mayıs ayı ödeme takvimi netleşti. 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi ile maaş ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ödemelerini ne zaman alacak? İşte kuruşu kuruşuna Mayıs 2026 ödeme l

Bakan Işıkhan Duyurdu: Ödemeler 17-22 Mayıs'ta

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği ikramiye müjdesi sonrası takvim belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin Mayıs ayının 17'si ile 22'si arasında yapılacağını açıkladı. 

SSK (4A) Emeklileri İçin Günü Gününe Takvim

SSK emeklileri için ödemeler maaş alma günlerine göre üç aşamada gerçekleştirilecek. CNN’ne konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz’ın aktardığı tablo şu şekilde:

Maaşını 17-22 Mayıs arası alanlar: İkramiyesini 20 Mayıs'ta alacak.
Maaşını 23-24 Mayıs arası alanlar: İkramiyesini 21 Mayıs'ta alacak.
Maaşını 25-26 Mayıs arası alanlar: İkramiyesini 22 Mayıs'ta alacak.

Bağ-Kur’lular Ne Zaman Alacak?

Bağ-Kur (4B) emeklileri için ikramiye ödemeleri, maaş tarihlerinden bağımsız olarak şu günlerde yapılacak:

Maaş günü 25 ve 26 olanlar: İkramiyelerini 21 Mayıs'ta alacak.
Maaş günü 27 ve 28 olanlar: İkramiyelerini 22 Mayıs'ta alacak.

Emin Yılmaz, Bağ-Kur'lular için durumun farklılığını şu sözlerle belirtti: 

"Burada maaş ödeme günü eğer 25 ve 26'sında ise onlar ikramiyelerini ayın 21'inde alacak. Yani maaşlardan önce ikramiyeler yatıyor."

Kimler, Ne Kadar Ödeme Alacak?

4 bin TL tutarındaki ikramiye ödemesi, kapsamdaki tüm hak sahiplerine ulaştırılacak. Yılmaz, ödeme alacak kesimleri şu şekilde sıraladı:

"Kimler alıyor bunu? SSK emeklilerimiz, Bağ-Kur emeklilerimiz ve Emekli Sandığı üzerinden emekli olanlarımız alıyor."

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar ise bayram ikramiyesini, dosyalarındaki hisse oranına göre (yüzde 25, 50 veya 75) alacaklar.

