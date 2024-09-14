Emekliye Ekim ayında 5 bin TL ikramiye yatacak mı?

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin, bu yıl yeniden ödenmesi beklenmiyor. Hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre, 2024 için bu tür bir ödeme planı bulunmuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'teki ödemenin özel bir duruma dayandığını ve aynı ödemenin 2024’te tekrarlanmayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bu ikramiyeyi duyurmuş ve yasal düzenlemelerle ödemeler emeklilere yapılmıştı. Ancak, bu ödemenin 2024 yılında yeniden yapılmayacağı resmi olarak açıklandı.

Emekliler arasında benzer bir ödeme beklentisi olmasına karşın, hükümet bu yönde yeni bir adım atmayacağını netleştirdi.