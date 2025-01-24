Emekliye en yüksek promosyon veren banka belli: 24 bin TL!
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar da promosyon rakamlarını şekillendirmeye devam ediyor. Rakamlar 24 bin liraya kadar çıktı.
Emekliler için bankalar arasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında güncellenen emekli promosyon kampanyaları, yüksek ödeme fırsatlarıyla dikkat çekiyor.
Bankalar, maaşını taşıyan ve belirli süre anlaşma yapan emeklilere, 24.000 TL'ye varan ödeme sunuyor. Emekli maaşına göre değişen promosyon ödemeleri, genellikle 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılıyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?
İşte, bankalar ve sundukları emekli promosyon fırsatları:
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam
12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı
0 - 9.999 TL 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül!
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.