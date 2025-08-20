Emekliye faizsiz konut kredisinde tüm detaylar belli oldu! Kimler yararlanacak, süreç nasıl işleyecek?
SGK tarafından emeklilere yönelik sunulan faizsiz konut kredisi kampanyasının ayrıntıları netleşti. Emeklilerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için hayata geçirilen uygulama yoğun ilgi görürken, bu imkandan yalnızca belirli gruplar yararlanabilecek.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre SGK uzmanı İsa Karakaş, faizsiz konut kredisine ilişkin tüm detayları paylaştı. SGK ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle sağlanan faizsiz konut kredisi, yalnızca belirli hak sahiplerine tanınıyor.
Bu kapsamda kredi imkanından yararlanabilecek gruplar şöyle:
Harp veya vazife malulü olarak aylık alanlar ile vefat edenlerin dul ve yetimleri
Harp veya vazife malullüğü aylığı alırken kredi kullanmadan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri
Sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri
Zorunlu sigortalılık nedeniyle aylığı kesilen maluller
15 Temmuz gazileri
Bu gruplar dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin faizsiz konut kredisinden yararlanması mümkün değil.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Faizsiz konut kredisine başvurmak isteyen hak sahipleri, SGK tarafından düzenlenen “Hak Sahipliği Belgesi” ile doğrudan Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine müracaat edebilecek.
TOKİ’nin kampanyalı konut satışlarında ise hak sahipliği bilgileri, SGK ile TOKİ arasında yapılan protokol kapsamında otomatik olarak sorgulanacak.
GERİ ÖDEME KOŞULLARI
Faizsiz konut kredisinde geri ödeme, hak sahibinin maaşının dörtte biri oranında kesinti yapılarak gerçekleştirilecek. Krediyi kullanan kişinin vefatı durumunda, aylık almaya devam eden hak sahiplerinin maaşlarından da aynı oranda kesinti yapılmaya devam edilecek.
Malullerin çalıştıkları kurumdan aldıkları maaşlarda da aynı yöntem uygulanacak.