Emekliye ikramiye müjdesi: Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyesi, ilk kez 2018 yılında uygulamaya konulmuştu. Bu sene yeni ikramiye miktarıysa merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...
Geçtiğimiz yıl %50 artırılarak 3.000 TL’ye çıkarılan ikramiye, 2025 yılı için yeniden gündemde.
EMEKLİLERİN GÖZÜ ZAM HABERİNDE
Milyonlarca emekli, SGK 4A, 4B, 4C kapsamında bu yıl ikramiyelerin artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. 2024 yılında emeklilere toplamda 6.000 TL bayram ikramiyesi ödenmişti.
Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramiye tutarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı.
2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk’ten Nejla Üngül’ün haberine göre, Ocak zammının ardından ikramiye artışı da gündeme geldi. Ancak şu ana kadar hükümetten resmi bir açıklama yapılmadı.
İkramiye tutarının, emekli maaşlarına yapılan zam oranına paralel olarak artırılabileceği konuşuluyor. Eğer %15,75 oranında bir zam uygulanırsa, ikramiye tutarı 3.472 TL’ye yükselecek.
Bazı tahminler ise ikramiyenin en az 3.500 TL, hatta 4.500 TL’ye kadar çıkabileceğini öne sürüyor.
ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Hükümet kaynaklarından henüz resmi bir açıklama gelmezken, Ramazan ayının 1 Mart’ta başlamasıyla birlikte konunun yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.