Emekliye ocak öncesi piyango gibi haber: İşte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar

Bankaların emekliler için sunduğu nakit ve ek avantaj paketleri şu şekilde sıralanıyor:

HALKBANK

Banka, maaşını taşıyan emeklilere toplamda 60.000 TL’ye varan bir paket sunuyor. 3 yıl taahhüt veren emeklilere 12 ay taksitli 30.000 TL nakit avantajı sağlanıyor. Buna ek olarak 12.000 TL’ye varan promosyon, kredi kartı harcamalarında (market, sağlık, fatura vb.) yıllık 35.000 TL’ye varan indirim ve otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL’ye varan ParafPara ile toplam fayda 60 bin TL’yi buluyor.