Emekliye ocak öncesi piyango gibi haber: İşte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar
Ocak ayında maaşlara yapılacak zam öncesinde bankalar arasındaki rekabet kızıştı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yarışta nakit promosyon ve ek avantajlar birleşince toplam ödeme tutarları 60 bin TL seviyesine kadar çıktı.
Ocak ayında gerçekleşecek maaş artışı öncesinde bankalar, emekli müşterileri bünyelerine katmak için rekabeti hızlandırdı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca emekliyi kapsayan süreçte, kamu ve özel bankaların sunduğu rakamlar güncellendi.
Bankalarda standart promosyon tutarları 31 bin TL sınırına ulaşırken, çeşitli kampanyalarla bu rakam bazı bankalarda 60 bin TL'ye kadar yükseldi. Kamu bankaları daha standart tarifeler uygularken, özel bankalar sundukları ek koşullarla ödeme miktarlarını yukarı çekiyor.
NET RAKAM 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Ekonomim'e göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle kesinleşecek. Uzmanlar, maaşların netleşmesinin ardından bankaların müşteri portföylerini genişletmek adına daha cazip teklifler ve yeni kampanyalar duyurabileceğini belirtiyor.
Emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaşlarını ilgili bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca maaşı o bankadan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.
İşlemler banka şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 3 yıllık süre dolmadan banka değişikliği yapmak isteyen emekliler, aldıkları promosyonun kalan süresine denk gelen kısmını iade ederek banka değiştirebiliyor.
ÖDEME TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?
Promosyon ödemeleri, emeklinin aldığı maaş aralığına göre kademeli olarak belirleniyor. Bankaların reklamlarda duyurduğu en yüksek tutarlar, genellikle en üst maaş diliminde yer alan müşterileri kapsıyor. Daha düşük maaş alan emekliler için ödeme miktarı bu oranda azalıyor.
Bankaların emekliler için sunduğu nakit ve ek avantaj paketleri şu şekilde sıralanıyor:
HALKBANK
Banka, maaşını taşıyan emeklilere toplamda 60.000 TL’ye varan bir paket sunuyor. 3 yıl taahhüt veren emeklilere 12 ay taksitli 30.000 TL nakit avantajı sağlanıyor. Buna ek olarak 12.000 TL’ye varan promosyon, kredi kartı harcamalarında (market, sağlık, fatura vb.) yıllık 35.000 TL’ye varan indirim ve otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL’ye varan ParafPara ile toplam fayda 60 bin TL’yi buluyor.
QNB
Koşulsuz 20.000 TL nakit promosyon sunan banka; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi ek şartların sağlanması durumunda toplam tutarı 31.000 TL’ye yükseltiyor.
VAKIFBANK
Yeni emekli müşterilerine 12.000 TL nakit promosyon ödeyen banka, Troy emekli kredi kartı ile yapılacak alışverişlerden sağlanan 18.000 TL ek kazanımla toplamda 30.000 TL avantaj sağlıyor.
YAPI KREDİ
Belirli tarihler arasında taahhüt veren emekliler için toplam nakit promosyon tutarı 30.000 TL’ye kadar ulaşıyor.
DENİZBANK
12.000 TL’ye varan nakit promosyona ilave olarak; fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve hesap açma gibi şartları yerine getiren emeklilere 15.000 TL ek ödeme yapılıyor. Toplam fırsat 27.000 TL olarak sunuluyor.
GARANTİ BBVA
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veren banka, Bonus kart harcamaları, sigorta ve avans hesap kullanımı gibi ek ürünlerin kullanılmasıyla toplam avantajı 25.000 TL’ye çıkarıyor.
İŞ BANKASI
15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak sunulan 9.000 TL’lik ek fırsatlarla toplam ödeme 24.000 TL seviyesine geliyor.
TEB
Banka, 12.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra otomatik fatura ödeme talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek ödeme yapıyor. Toplam tutar 21.000 TL’ye ulaşıyor.
ZİRAAT BANKASI
Emekli maaşını taşıyan müşterilerine, maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.