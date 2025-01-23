Emekliye promosyon yarışı! İşte en yüksek teklif sunan bankalar

QNB FİNANSBANK

Banka, maaş taşıma işlemiyle birlikte toplamda 16.200 TL’ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli Kredi Kartı’ndan yıllık 1.200 TL’ye kadar indirim sağlıyor.

Kampanyaya göre, maaş aralıklarına göre promosyon miktarları şu şekilde belirlenmiş:

Aylık maaşı 0 - 9.999 TL arasında olan emeklilere 6.250 TL promosyon,

Aylık maaşı 10.000 - 14.999 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL promosyon,

Aylık maaşı 15.000 - 19.999 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL promosyon,

Aylık maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 15.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor.

Buna ek olarak, CardFinans Emekli Kredi Kartı sahiplerine yıllık 1.200 TL’ye kadar indirim sağlanacak.