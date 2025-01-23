Emekliye promosyon yarışı! İşte en yüksek teklif sunan bankalar
Bankalar, emekli maaşlarını taşımak isteyen müşterilere yönelik cazip promosyonlar sunuyor. 2025 yılı itibarıyla güncellenen promosyon ödemeleri ve detaylar haberimizde!
2025 yılına girilmesiyle birlikte bankalar, emekli promosyon ödemelerinde kesenin ağzını açtı. Gazete Duvar'a göre, maaşlarını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler için kamu ve özel bankalar, müşteri çekmek adına daha yüksek promosyon teklifleri sunmaya başladı.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine büyük bir avantaj sunuyor. 12.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı sahiplerine alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL’ye kadar, 12 ayda 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sağlanıyor.
Promosyon Miktarları:
Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara: 3 yıl boyunca toplam 5.000 TL promosyon,
Maaşı 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara: 3 yıl boyunca toplam 8.000 TL promosyon,
Maaşı 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara: 3 yıl boyunca toplam 10.000 TL promosyon,
Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlara: 3 yıl boyunca toplam 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
QNB FİNANSBANK
Banka, maaş taşıma işlemiyle birlikte toplamda 16.200 TL’ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli Kredi Kartı’ndan yıllık 1.200 TL’ye kadar indirim sağlıyor.
Kampanyaya göre, maaş aralıklarına göre promosyon miktarları şu şekilde belirlenmiş:
Aylık maaşı 0 - 9.999 TL arasında olan emeklilere 6.250 TL promosyon,
Aylık maaşı 10.000 - 14.999 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL promosyon,
Aylık maaşı 15.000 - 19.999 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL promosyon,
Aylık maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 15.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor.
Buna ek olarak, CardFinans Emekli Kredi Kartı sahiplerine yıllık 1.200 TL’ye kadar indirim sağlanacak.
AKBANK
Maaş tutar aralığı - Toplam promosyon tutarı
0 - 9.999 TL 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı - Ödenecek promosyon tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
YAPIKREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere büyük bir promosyon fırsatı sunuyor. Yapı Kredi, taahhütnamenin imzalanmasının ardından ek bir koşul olmadan, emekli maaşına göre değişen miktarlarda nakit promosyonlar sağlıyor:
Maaşı 9.999 TL’ye kadar olanlar: 9.250 TL,
Maaşı 10.000 TL - 14.499 TL arasında olanlar: 13.000 TL,
Maaşı 15.000 TL - 19.999 TL arasında olanlar: 15.500 TL,
Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar: 18.000 TL promosyon.
Banka ayrıca, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağlı olmaksızın 1.500 TL ek nakit ödül sunuyor.
Ayrıca, 60 gün içinde Yapı Kredi bireysel kredi kartlarıyla toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda da maaş bareminin dışında 1.000 TL ek ödül ödeniyor.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine özel promosyon fırsatları sunuyor. Emekliler, maaşlarını 3 yıl süreyle İş Bankası’ndan alma taahhüdü verdikleri takdirde, maaşlarının İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından belirli promosyon tutarlarına hak kazanacak.
Maaş Aralıklarına Göre Promosyon Tutarları:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için: 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için: 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için: 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlar için: 12.000 TL.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine özel promosyon fırsatları sunuyor. 36 ay boyunca emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarına göre farklı promosyon ödemeleri yapılacaktır.
Promosyon Tutarları:
9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara: 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara: 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara: 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara: 12.000 TL promosyon.
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını bankasından alma taahhüdü veren emeklilere cazip promosyon fırsatları sunuyor. Emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını DenizBank’tan alma sözü verdiklerinde, maaş tutarına göre farklı promosyon miktarlarıyla ödüllendirilecek.
Standart Promosyon Tutarları:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL.
Ayrıca, MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı gibi ürünlere sahip emeklilere, maaş tutarına göre 8.000 TL’ye varan ek promosyon ödemesi yapılacak.
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ek 6.000 TL'ye varan nakit ödül) kazanıyor.
Maaş bandı - nakit promosyon - ek promosyon - toplam promosyon
0 - 9.999 TL 5.000 TL 6.000 TL 11.000 TL
10.000 TL - 14.499 TL 8.000 TL 6.000 TL 14.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL 6.000 TL 16.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 6.000 TL 18.000 TL
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, 28 Mart – 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere toplamda 16.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatları sunuyor. Emekliler, maaşlarını Albaraka Türk aracılığıyla almayı taahhüt ettiklerinde, maaş tutarına göre belirlenen promosyon ödemeleri ile ödüllendirilecek.
Promosyon Tutarları:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü maaş alanlar: 12.000 TL
Ek Ödüller:
2 Otomatik Fatura Ödeme Talimatı Verenlere: Maaş tutarına göre ek 1.000 TL ödül
Referans Olan Yeni Müşteri Yönlendirenlere: Her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL
(Toplamda 3.000 TL’ye kadar ödül kazanma imkânı)