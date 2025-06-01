Emekliye promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Haziran 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında bankalar adeta yarışa girdi. Kamu ve özel bankalar, emekli müşterileri kazanmak için 12 bin TL'den 27 bin TL’ye kadar uzanan promosyonlar sunmaya başladı. Hangi banka ne kadar veriyor? İşte detaylar...
2025 Haziran ayının başlamasıyla birlikte hem kamu hem de özel bankalar, emekli müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyalarını birer birer duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) maaş alan emekliler, maaşlarını farklı bankalara taşıyarak binlerce liralık ek gelir fırsatı yakalıyor.
Bankalar, 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü veren emeklilere çeşitli promosyonlar sunarken, bazıları alışveriş kartı ve ek ödeme avantajlarıyla dikkat çekiyor.
KİM NE KADAR VERİYOR? İŞTE GÜNCEL RAKAMLAR
Ziraat Bankası: SGK kapsamındaki emeklilere maaş taşıma karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.
Halkbank: 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor.
VakıfBank: SGK emeklilerine yönelik en dikkat çekici kampanyayı sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon, ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlere toplamda 10 ayda 15.000 TL’ye kadar ek nakit ödeme imkânı sunuyor. Toplamda sunulan promosyon tutarı 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
DenizBank: 2025 yılı için promosyon tutarını 20.000 TL’ye kadar olarak belirledi.
Şekerbank: Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
Albaraka Türk: "20.000 TL’ye Varan Ödül!" kampanyasıyla emeklilere cazip bir alternatif oluşturuyor.
Yapı Kredi: 1 Mart – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuluyor.
QNB Finansbank: Emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon ve QNB emekli kredi kartı ile 1.200 TL yıllık indirim veriliyor. Toplam ödül miktarı 16.200 TL’ye ulaşıyor.
İş Bankası: SGK emeklilerine özel 14.000 TL’ye kadar promosyon vadediliyor.
Akbank: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon ve 2.500 TL chip-para, toplamda 17.500 TL’ye kadar ödül sunuluyor.
ING: Ana promosyon ve ek ödemelerle birlikte, maaşını ING’ye taşıyanlara 25.000 TL’ye kadar nakit ödeme yapılıyor.
TEB: 36 ay taahhüt veren emeklilere 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme sağlanıyor.
EMEKLİ PROMOSYONUNU NASIL ALABİLİRİM?
Promosyon almak isteyen emeklilerin, maaşlarını taşımak istedikleri bankaya başvurarak 3 yıllık taahhüt vermeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri banka şubelerinden yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor; ancak bu durumda önceki bankadan alınan promosyonun kullanılmayan kısmı iade ediliyor.