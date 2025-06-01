Emekliye promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar veriyor?

VakıfBank: SGK emeklilerine yönelik en dikkat çekici kampanyayı sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon, ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlere toplamda 10 ayda 15.000 TL’ye kadar ek nakit ödeme imkânı sunuyor. Toplamda sunulan promosyon tutarı 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.