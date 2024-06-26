Bakan Işıkhan 'emekliye refah payı yok' dedi. Peki emekli bu duruma ne diyor. 6 aylık enflasyonun açıklanmasına günler kala en düşük emekli maaşı ne kadar olacak. Haberimizde izleyelim.



Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanacağı güne çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilere 'refah payı yok' dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Çarşamba saat 10’da Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklinin yılda iki kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.



İlk 5 aylık enflasyon farkına baktığımızda yüzde 22.72, Haziran ayı enflasyon farkı tahmini ise yüzde ... peki emeklinin cebine nasıl yansıyacak.



8 binin altında olan kök maaşlara seyyanen zam yapılırsa 10 bin liraya çıkarılacak. Yüzde 25,81 de eklenince 12 bin 500 liraya çıkacak ancak yine de asgari ücretin.



Peki, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı ne olacak?