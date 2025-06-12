Emekliye rekor promosyon yağmuru! Bankalar yarışa girdi
Haziran ayında emekli promosyonları yeniden zirveye tırmandı. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere yönelik sundukları yüksek tutarlı promosyonlarla dikkat çekiyor. En yüksek promosyonu veren banka hangisi? Kim ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel promosyon listesi...
Emeklilere yönelik banka promosyonlarında yeni dönem başladı. 2025 Haziran ayıyla birlikte milyonlarca emekli, bankaların sunduğu cazip kampanyaları araştırmaya koyuldu.
Özellikle emekli maaşını farklı bir bankaya taşıyanlara yönelik açıklanan promosyonlar, birçok bankanın rekabeti artırmasına neden oldu.
Emekliler için ekonomik olarak büyük bir destek sağlayan promosyonlar, bankalar arası yarışın da en önemli kozu haline geldi. Kamu bankaları dahil olmak üzere özel bankaların çoğu, promosyonlarını artırarak müşterilerine çeşitli avantajlar sunmaya başladı.
İşte Sabah'a göre, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
İŞ BANKASI
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine yönelik hazırlanan kampanyada maaş aralıklarına göre ödenen promosyonlar şu şekilde:
0 - 9.999 TL maaş alanlara: 12.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara: 16.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara: 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 21.000 TL
AKBANK
SGK emeklilerine yönelik kampanya kapsamında, maaş tutarına göre sunulan promosyon ödemelerine ek olarak 2.500 TL değerinde chip-para da sunuluyor. Bu sayede toplam promosyon tutarları şöyle şekilleniyor:
0 - 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + 2.500 TL chip-para = 17.500 TL
Akbank’ın sunduğu chip-para avantajı, alışverişlerde kullanılabilecek ve birçok mağazada geçerli olacak şekilde tasarlandı.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emeklilere yönelik sunduğu yeni kampanyayla promosyon yarışının zirvesine oturdu. Emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyanlar, belirlenen maaş dilimlerine göre 20.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Banka, kampanyaya ek olarak sunulan koşulları yerine getiren müşterilere toplamda 5.000 TL’ye kadar ek ödül fırsatı da tanıyor.
Promosyon Tutarları:
0 – 9.999 TL maaş alanlara: 11.250 TL
10.000 – 14.499 TL: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Ek Ödül Detayları:
2 otomatik fatura talimatı: 2.500 TL
1.000 TL kredi kartı harcaması: 2.000 TL
Toplam: 25.000 TL’ye kadar nakit ödeme!
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyanlar, 36 ay boyunca taahhüt karşılığında 21.000 TL’ye varan ödeme alabiliyor. Özellikle fatura talimatları ile kazanılan ek promosyonlar dikkat çekiyor.
Promosyon Tutarları:
0 – 10.000 TL maaş alanlara: 14.000 TL
10.000 – 15.000 TL: 17.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL
Not: En yüksek tutar için en az 2 fatura talimatı verilmesi ve bunlardan birinin elektrik veya doğalgaz olması gerekiyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, SGK emeklilerine yönelik sunduğu kampanyayla 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı’yla yapılacak alışverişlerde toplamda 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı tanıyor. Ancak bu kampanyadan yalnızca yeni maaş taşıyan emekliler yararlanabiliyor.
Promosyon Tutarları:
0 – 10.000 TL: 5.000 TL
10.000 – 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Kart Harcamasına Ek Ödeme:
Aylık 1.500 TL, toplamda 10 ayda 15.000 TL’ye varan ek ödeme.
DENİZBANK
DenizBank, 4 Ekim 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyasında promosyon sınırlarını zorluyor. 3 yıl boyunca emekli maaşını DenizBank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriliyor. Buna ek olarak banka, belirli ürünleri kullanmayı kabul eden emeklilere toplamda 8.000 TL’ye kadar ek promosyon sunuyor.
Ana Promosyon Tutarları:
0 – 9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek Promosyon Detayları:
MobilDeniz kullanımı: 1.000 TL
KMH başvurusu (Kredili Mevduat Hesabı): 1.000 TL
Kredi kartı başvurusu: 2.000 TL
Otomatik fatura ödeme talimatı:
0 – 9.999 TL maaş: 1.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 2.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 4.000 TL
Bu avantajlarla birlikte DenizBank’tan alınabilecek maksimum promosyon 20.000 TL’ye ulaşıyor.
HALKBANK
SGK emeklilerine yönelik kampanya düzenleyen Halkbank, 3 yıl maaş alma sözüne karşılık 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Taahhüt karşılığında verilen bu rakamlar maaş dilimine göre farklılaşıyor.
Promosyon Tutarları:
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
SGK mensubu tüm emeklilere yönelik promosyon uygulayan Ziraat Bankası, 2025 Haziran itibarıyla 12.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur mensupları kampanyadan yararlanabiliyor.
Promosyon Detayları:
Henüz maaş aralıklarına göre ayrıntılı tutarlar açıklanmasa da azami ödeme 12.000 TL olarak belirlendi. Başvuru sırasında 3 yıllık maaş alma sözü yeterli.