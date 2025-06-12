Emekliye rekor promosyon yağmuru! Bankalar yarışa girdi

AKBANK

SGK emeklilerine yönelik kampanya kapsamında, maaş tutarına göre sunulan promosyon ödemelerine ek olarak 2.500 TL değerinde chip-para da sunuluyor. Bu sayede toplam promosyon tutarları şöyle şekilleniyor:

0 - 9.999 TL: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + 2.500 TL chip-para = 17.500 TL

Akbank’ın sunduğu chip-para avantajı, alışverişlerde kullanılabilecek ve birçok mağazada geçerli olacak şekilde tasarlandı.