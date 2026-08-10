Emekliye seyyanen zam çıkacak mı? İşte ayrıntılar

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği değerlendirmede söz konusu başvuruyu 2026/7162 numaralı ana dosyayla birleştirme kararı aldı.

AYM'nin birleştirme kararı ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı dosya birleştirme kararı, memur emeklilerinin seyyanen zam talebine ilişkin incelemenin esas yönünden devam ettiğini ve aynı konudaki hukuki başvuruların tek bir dosya üzerinden toplu olarak karara bağlanacağını gösteriyor. Yüksek mahkemenin önümüzdeki süreçte vereceği nihai karar, milyonlarca memur emeklisinin geçmişe dönük hak kaybı iddiaları açısından belirleyici olacak.

Seyyanen zam süreci nasıl gelişti?

2023 Düzenlemesi: 2023 yılında görevdeki memurların maaşlarına 8 bin 77 TL tutarında ilave ilave seyyanen zam yapılmış, ancak bu artış aynı mevzuata tabi olan memur emeklilerine yansıtılmamıştı.

Yargı Yolu: İdare ve bölge idare mahkemelerinde açılan davaların ardından konu; Anayasa'nın eşitlik ilkesi, mülkiyet hakkı ve sosyal güvenlik hakkı ihlali gerekçeleriyle Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

Gelecek karar kimleri kapsayacak?

AYM'nin seyyanen zam davasını memur emeklileri lehine sonuçlandırması durumunda, kararın doğrudan bu gruptaki memur emeklilerini kapsaması bekleniyor. İşçi (SSK), esnaf ve çiftçi (Bağ-Kur) emeklilerinin bu davadan otomatik olarak yararlanmasına ilişkin şu aşamada yasal veya yargısal bir mekanizma bulunmuyor.