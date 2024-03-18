Emekliye seyyanen zamda yeni formül: Kimler faydalanabilecek?
En düşük emekli maaşı alanların, belirli şartları karşılaması durumunda sosyal yardımlarla hane halkının toplam gelirinin asgari ücret olan 17.002 liraya yükseltileceği iddia edildi. Yardımdan faydalanmak isteyen emekliler, destek alabilecek. İşte o şartlar
Emekli aylıklarında iyileştirme çalışmaları çerçevesinde izlenecek yol haritaları, ekonomi yönetimine sunulmaya başladı. Bu kapsamda, AK Parti yönetimi çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Bu senaryolardan biri, emeklilere hane bazlı ek gelir desteği sağlanmasını öne çıkarıyor.
Bu senaryoya göre, Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı'ndan ayrılan ödenek, emeklilere yönelik sosyal yardımları belirli kriterlere göre sağlayacak. Hane geliri asgari ücretin altında olan emeklilere nakdi olarak yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, yardımdan faydalanmak isteyen emekliler, ek gelirlerinin olmadığını ve kirada oturduklarını belgeledikleri takdirde nakdi destek ödeneğinden yararlanmaya hak kazanacak.
Düzenlemenin seçim sonrasında değerlendirmeye alınması ve uygun bulunması halinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Düzenleme sayesinde emekli, dul ve yetim aylığı alan hanelerin de toplam gelirleri 17 bin 2 lira seviyesine yükseltilecek.