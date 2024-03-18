Emekliye seyyanen zamda yeni formül: Kimler faydalanabilecek?

Bu senaryoya göre, Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı'ndan ayrılan ödenek, emeklilere yönelik sosyal yardımları belirli kriterlere göre sağlayacak. Hane geliri asgari ücretin altında olan emeklilere nakdi olarak yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.