Emekliye sürpriz ödeme! Bankalardan rekor promosyon kampanyası

Eylül ayıyla birlikte bankalar emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Temmuz zammı sonrası maaşlarını taşımak isteyen emekliler için ödemeler 30 bin TL’ye kadar yükseldi. İşte banka banka yeni promosyon miktarları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Eylül ayına girilmesiyle birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Temmuz zammının ardından maaşlarını taşımak isteyen emekliler için promosyon tutarları yeniden belirlendi. Emekliler, “Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Bankalar, Eylül ayı itibarıyla emeklilere özel promosyon tutarlarını artırdı. Temmuz zammı sonrası güncellenen kampanyalar büyük ilgi gördü.

Garanti Bankası, emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Akbank, SGK emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15.000 TL’ye varan promosyona ek olarak 15.000 TL nakit ödül fırsatı sunuyor. Böylece toplam 30.000 TL’ye kadar nakit kazanç sağlanabiliyor.

İş Bankası, SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sağlıyor.

TEB, 12.000 TL’lik ana promosyona ek olarak 9.000 TL ilave ödül veriyor. Böylece toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme imkânı sunuluyor.

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.

Yapı Kredi, SGK promosyon taahhüdü veren emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.

ING, maaşını taşıyan emeklilere 28.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

QNB Finansbank, 20.400 TL’ye kadar toplam emeklilik ödülü sağlıyor.

DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor.

Albaraka Türk, 25.000 TL’ye varan promosyon olanağı sağlarken, Vakıfbank’ta promosyon tutarları maaş miktarına göre değişiyor:

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL,
10.000–15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL,
15.000–20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Bankaların sunduğu bu fırsatlar, maaşını taşımayı planlayan emekliler arasında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

