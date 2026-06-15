Emekliye Temmuzda kuruşu kuruşuna zam listesi! En düşük maaş için net rakamlar
Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaş tescil defterini doğrudan değiştirecek enflasyon farkı ve zam oranları için geri sayım hızlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından zam oranları büyük ölçüde netleşirken, memur emeklisi ile işçi emeklisi arasında oluşan yaklaşık 4 puanlık fark finans kulislerini hareketlendirdi.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Merkez Bankası siber veri tahminleri ve haziran ayı enflasyon beklentilerini masaya yatırarak en düşük emekli maaşı ile memur emeklisi zam ihtimallerini kuruşu kuruşuna hesapladı.
MAYIS ENFLASYONUYLA BİRLİKTE O RAKAM KESİNTİSİZ TESCİLLENDİ
Finans analisti İsa Karakaş, mayıs ayı verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16.60’lık güncellemenin şimdiden yasal tescil altına alındığını belirtti. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme şartlarından kaynaklı bir durum yaşandığına dikkat çeken Karakaş, şu verileri paylaştı:
"Yüzde 11’i aşan fark ve yüzde 7’lik ilave ile birlikte hesapladığımız zaman bugün itibarıyla tüm memur emeklileri ve memurlara yüzde 12.40’lık bir güncelleme kesinleşmiş bulunmakta. Dolayısıyla bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre memur ve memur emeklileri, gerçekleşmiş olan enflasyona göre yüzde 4.20 daha az bir güncelleme ile karşı karşıya bulunmaktadır."
KULİSLERDEKİ NET HESAP: SSK VE BAĞ-KUR’A YÜZDE 18, MEMURA YÜZDE 14
Merkez Bankası'nın haziran ayı siber piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 1.5'lik enflasyon beklentisini ihtiyatlı yorumlayan Karakaş, haziran ayı verisi yüzde 1.20 gelse dahi nihai tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama yüzde 18 oranında bir maaş artışı yansıyacağını öngördü. Toplu sözleşme kesintisi nedeniyle geride kalan memur ve memur emeklisi için ise nihai Temmuz zammının yüzde 14 seviyesinde kalacağını açıkladı.
Temmuz 2026 İtibarıyla Masadaki Maaş Senaryoları Ve Alternatif Formüller
Uzman İsa Karakaş’ın siber maliyet hesaplama modellerine göre Temmuz ayında banka hesaplarına yatması beklenen en düşük net maaş tutarları şu şekilde listelenmiştir:
En Düşük Emekli Maaşı Senaryosu: Hükümet taban maaş alan tüm emeklilere (SSK/Bağ-Kur) eşit oranda bir yasal güncelleme yansıtırsa, mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 18’lik net artışla birlikte 23.600 TL seviyesine yükselecek.
En Düşük Memur Emeklisi Maaşı (Rutin Senaryo): Şu an 27.888 TL ücret almakta olan en düşük memur emeklisinin aylığı, toplu sözleşme odaklı yüzde 14’lük güncellemeyle Temmuz ayında net 31.792 TL’ye fırlayacak.
Eşitleme/Refah Payı Formülü: Memur sendikaları ve STK'ların Ankara kulislerinde yürüttüğü diplomasi trafiği sonuç verir ve aradaki 4 puanlık makas "refah payı eşitlemesiyle" kapatılırsa memur emeklisine de yüzde 18 zam verilecek. Bu formül devreye girerse en düşük memur emeklisi maaşı 31.792 TL yerine tam 32.908 TL olarak tescil edilecek.
SEYYANEN ZAM İÇİN SOMUT BİR ADIM VAR MI?
Emeklilerin uzun süredir talep ettiği seyyanen artış bütçesine de değinen Karakaş, ekonomi yönetiminin siber bütçe disiplini kapsamında şu an için masada somut bir seyyanen zam çalışması bulunmadığını, ancak ilerleyen süreçte sahadaki ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak alternatif iyileştirme enstrümanlarının her an devreye alınabileceğini ifade etti.