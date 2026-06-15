Emekliye Temmuzda kuruşu kuruşuna zam listesi! En düşük maaş için net rakamlar

"Yüzde 11’i aşan fark ve yüzde 7’lik ilave ile birlikte hesapladığımız zaman bugün itibarıyla tüm memur emeklileri ve memurlara yüzde 12.40’lık bir güncelleme kesinleşmiş bulunmakta. Dolayısıyla bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre memur ve memur emeklileri, gerçekleşmiş olan enflasyona göre yüzde 4.20 daha az bir güncelleme ile karşı karşıya bulunmaktadır."