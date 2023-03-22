Emekliye zam hazırlığı: En düşük maaş ve ikramiye ne kadar olacak?
Hükümet, emekliye zam için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Çalışma hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Hükümet, emekliye zam için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Çalışma hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesiyle ilgili alternatif çalışmalarının olduğunu belirterek, bu çalışmaları en geç gelecek hafta başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceklerini bildirdi.
Bakan Bilgin, Türkiye Emekliler Derneğini (TÜED) ziyaret etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Bilgin'e emeklilerin taleplerini içeren dosya sundu.
Son yıllardaki küresel gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin de dünyadaki birçok ülke gibi yüksek enflasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Bilgin, bu süreçte enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki tahrip edici etkisini azaltmaya yönelik pek çok sosyal politika uygulamasını devreye aldıklarını söyledi.
MÜJDELERDEN EYT'LİLERDE YARARLANACAK
Memur sendikalarıyla imzaladıkları toplu sözleşmelerin bu politika araçlarından bir tanesi olduğuna dikkati çeken Bilgin, söz konusu sözleşmelerin sadece memur emeklilerinin aylıklarında artış sağladığını anımsattı.