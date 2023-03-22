Emekliye zam hazırlığı: En düşük maaş ve ikramiye ne kadar olacak?

Bakan Bilgin, Türkiye Emekliler Derneğini (TÜED) ziyaret etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Bilgin'e emeklilerin taleplerini içeren dosya sundu.

Son yıllardaki küresel gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin de dünyadaki birçok ülke gibi yüksek enflasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Bilgin, bu süreçte enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki tahrip edici etkisini azaltmaya yönelik pek çok sosyal politika uygulamasını devreye aldıklarını söyledi.