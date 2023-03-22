Emekliyi sevindiren haber! En düşük emekli maaşı yükseldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni haberi duyurdu. Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşı 2 bin TL artırılarak, 7.500 lira olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı. Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili şu cümleleri kullandı:
- En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.
- Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.
- Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
- Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz.